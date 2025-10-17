जयपुर में निजी स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी, डॉग स्क्वॉड और बम निरोधक दस्ते ने की जांच

जयपुर में निजी स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी, डॉग स्क्वॉड और बम निरोधक दस्ते ने की जांच
राजधानी में थम नहीं रहा बम ब्लास्ट की धमकी मिलने का सिलसिला.
Published : October 17, 2025 at 1:16 PM IST
जयपुर: राजधानी जयपुर में बम ब्लास्ट की धमकी मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. एमआई रोड स्थित एक निजी स्कूल को शुक्रवार को बम से उड़ाने की धमकी भरा मेल मिलने से हड़कंप मच गया. स्कूल प्रशासन को धमकी भरा ईमेल मिलने की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची. एटीएस और बम निरोधक दस्ते ने बच्चों को बाहर निकालकर सर्च ऑपेरशन चलाया. जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली. इससे पुलिस और स्कूल प्रशासन ने राहत की सांस ली.
अशोक नगर थानाधिकारी मोतीलाल शर्मा ने बताया कि एक स्कूल को ईमेल पर बम की धमकी मिलने के बाद स्कूल परिसर खाली कराया गया. बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वॉड की मदद से सघन तलाशी अभियान चलाया गया. इस दौरान दमकल और एम्बुलेंस तैनात रही. सिविल डिफेंस के स्वयंसेवकों को भी एहतियात तैनात किया गया.
तीन दिन से लगातार धमकियां: जयपुर में बीते तीन दिन से लगातार बम की धमकियां मिल रही हैं. आज एक स्कूल को धमकी मिली. गुरुवार को कोर्ट परिसर में बम प्लांट करने की धमकी मिली थी. इससे पहले बुधवार को भी एक कोर्ट बिल्डिंग में बम होने की धमकी भरा ईमेल मिला था. इसके बाद कोर्ट परिसर को खाली कराकर तलाशी अभियान चलाया गया. हालांकि, दोनों ही दिन जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली.
इस साल धमकी के कई मामले आए सामने: इस साल में बम की धमकी भरे ईमेल मिलने के कई मामले सामने आ चुके हैं. निजी स्कूलों और अस्पतालों के साथ ही अलग-अलग कोर्ट परिसर, मुख्यमंत्री कार्यालय और सवाई मानसिंह स्टेडियम को भी बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल मिले हैं. किसी भी मामले में यह पता नहीं चल पाया है कि इन धमकियों के पीछे किसकी साजिश है.