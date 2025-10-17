ETV Bharat / state

जयपुर में निजी स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी, डॉग स्क्वॉड और बम निरोधक दस्ते ने की जांच

धमकी के बाद स्कूल में तलाशी अभियान ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजधानी जयपुर में बम ब्लास्ट की धमकी मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. एमआई रोड स्थित एक निजी स्कूल को शुक्रवार को बम से उड़ाने की धमकी भरा मेल मिलने से हड़कंप मच गया. स्कूल प्रशासन को धमकी भरा ईमेल मिलने की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची. एटीएस और बम निरोधक दस्ते ने बच्चों को बाहर निकालकर सर्च ऑपेरशन चलाया. जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली. इससे पुलिस और स्कूल प्रशासन ने राहत की सांस ली. अशोक नगर थानाधिकारी मोतीलाल शर्मा ने बताया कि एक स्कूल को ईमेल पर बम की धमकी मिलने के बाद स्कूल परिसर खाली कराया गया. बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वॉड की मदद से सघन तलाशी अभियान चलाया गया. इस दौरान दमकल और एम्बुलेंस तैनात रही. सिविल डिफेंस के स्वयंसेवकों को भी एहतियात तैनात किया गया. स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी (ETV Bharat Jaipur)