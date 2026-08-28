नौकरी छोड़ चुकी डॉक्टर के नाम पर करते रहे इलाज...सीकर का निजी हॉस्पिटल RGHS से निलंबित
चिकित्सक की सेवाएं समाप्त होने के बाद उनके नाम से 315 उपचार विवरण प्रस्तुत करने पर कार्रवाई. एआई आधारित निगरानी से संदिग्ध दावों की पहचान.
Published : August 28, 2026 at 5:52 PM IST
जयपुर: राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (RGHS ) में दावों की नियमित निगरानी और दस्तावेजों का सत्यापन किया जा रहा है. इसी क्रम में सीकर स्थित निजी हॉस्पिटल को आरजीएचएस से निलंबित कर दिया गया.
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि आरजीएचएस में दावों की जांच और दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया लगातार सुदृढ़ की जा रही है. आरजीएचएस परियोजना अधिकारी डॉ. निधि पटेल की टीम की निगरानी के दौरान संबंधित प्रकरण में कुछ दावे प्रथमदृष्टया संदिग्ध पाए गए. इसके बाद नियमानुसार कार्रवाई की गई. प्रारंभिक जांच में पाया कि अस्पताल में कार्यरत रहीं डॉक्टर ने 20 अप्रैल 2026 को अस्पताल से त्यागपत्र दे दिया था. जून 2026 से अन्य संस्था में चिकित्सा सलाहकार के रूप में कार्यरत थीं. इसके बावजूद 17 जून, 21 जून तथा इसके बाद की तिथियों में अस्पताल के रिकार्ड में उन्हें उपचाररत चिकित्सक के रूप में दिखाते हुए उपचार विवरण पेश किए गए. इस संबंध में रिकॉर्ड और दावों का विस्तृत सत्यापन किया जा रहा है.
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दावा राशि निरस्त: प्रमुख शासन सचिव राठौड़ ने बताया कि जांच में पाया कि उनके नाम से 227 बाहरी रोगी तथा 88 भर्ती रोगी एवं डे-केयर उपचार विवरण पेश किए गए. इन 88 मामलों की दावा राशि 99,327 रुपए है. सभी 315 उपचार विवरणों की कुल दावा राशि 1,42,489 रुपए दर्ज हैं. इनमें 47 भर्ती रोगी एवं डे-केयर उपचार विवरण, जिनकी दावा राशि 43,007 रुपए थी, जांच में निरस्त किए जा चुके हैं. शेष 41 भर्ती रोगी एवं डे-केयर उपचार विवरणों की दावा राशि 56,320 रुपए है. इनसे संबंधित तथ्यों का जांच के तहत परीक्षण किया जा रहा है.
नोटिस का जवाब नहीं : आरजीएचएस परियोजना अधिकारी डॉ. निधि पटेल ने बताया कि आरजीएचएस प्रशासन ने अस्पताल को कारण बताओ नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया. निर्धारित अवधि में नोटिस का जवाब नहीं देने पर हॉस्पिटल को आरजीएचएस से निलंबित किया. योजना में एआई आधारित निगरानी, आंकड़ा विश्लेषण, दावों की जांच तथा दस्तावेजों के सत्यापन के माध्यम से असामान्य और संदिग्ध पैटर्न की पहचान की जा रही है. ऐसे मामलों में संबंधित रिकार्ड का परीक्षण कर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाती है.
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