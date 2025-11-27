खेतड़ीनगर में सवारियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलटी, 16 घायल, 5 गंभीर हालत में झुंझुनू रैफर
खेतड़ीनगर में एक बाइक को बचाने के प्रयास में सवारियों से भरी निजी बस पलट गई. हादसे में कई लोग घायल हो गए.
Published : November 27, 2025 at 1:29 PM IST|
Updated : November 27, 2025 at 3:25 PM IST
खेतड़ी/झुंझुनू: खेतड़ीनगर थाना क्षेत्र के भैरू घाटी में गुरुवार सुबह एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई. इस हादसे में 16 जने घायल हो गए. पांच जनों की हालत गंभीर होने पर उन्हें झुंझुनू रैफर किया गया. बस में करीब 35 यात्री सवार थे.
डीएसपी जुल्फिकार अली ने बताया कि नीमकाथाना से निजी बस सवारियां लेकर सिंघाना की ओर आ रही थी. भैरू घाटी के पास सामने से आ रही बाइक को बचाने के प्रयास में बस अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे के दौरान बस डिवाइडर को तोड़ते हुए दूसरी ओर जाकर पलट गई. बस पलट जाने से सवारियों में चीख-पुकार मच गई. राहगीरों ने बस में घायल लोगों को बाहर निकाला. इस दौरान खेतड़ी, सिंघाना व खेतड़ीनगर से एंबुलेंस बुलाई गई. कुछ घायलों को निजी वाहनों से सिंघाना, खेतड़ी व खेतड़ीनगर के अस्पतालों में भर्ती करवाया गया.
इस हादसे में गाडराटा निवासी मीना देवी, रामकुमारपुरा निवासी सावित्री देवी, ज्योति, कालोटा निवासी सहीराम, माधोगढ़ निवासी कृष्ण कुमार, टोड़ा निवासी भृगु देव, नाथा का नांगल निवासी जगनसिंह, कलाखरी निवासी अमरसिंह यादव, नीमकाथाना निवासी सुशीला, जयपुर निवासी अजय कुमार, काली पहाड़ी निवासी किशोर सिंह, प्रतापपुरा निवासी रामवतार, नरसीपुरा निवासी टीटनवाड़ लोकेश घायल हो गए. हादसे में हालत गंभीर होने पर सिंघाना अस्पताल से जयपुर निवासी अजय और खेतड़ीनगर से मीना देवी, सावित्री देवी, खेतड़ी से ढाणी भरगडान निवासी सुरेंद्र, बागोर निवासी रितिका को झुंझुनू रैफर किया गया.
बस में 35 सवारियां भरी हुई थी, जिनमें अधिकांश को हल्की चोटें आई हैं. उनका प्राथमिक उपचार किया गया. घटना की सूचना पर एसडीएम सुनील कुमार चौहान, खेतड़ीनगर सीआई राकेश कुमार, एसआई विष्णु दत, खेतड़ी बीसीएमओ डॉ हरीश यादव, सिंघाना बीसीएमओ डॉ डीसी झांझड़िया, सतीश मान सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे. इस दौरान बस पलट जाने से काफी देर तक सिंघाना नीमकाथाना सड़क मार्ग अवरूद्ध हो गया. पुलिस ने वाहनों को साइड से निकाल कर यातायात सुचारू करवाया.