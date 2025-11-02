ETV Bharat / state

बूंदी: सड़क हादसों में दो की मौत, दंपती की बाइक को ट्रक ने मारी टक्कर

बूंदी में रविवार को दो सड़क हादसों में एक पुजारी और एक महिला की मौत हो गई.

अस्पताल पहुंची पुलिस (ETV Bharat Bundi)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 2, 2025 at 4:54 PM IST

बूंदी: जिले में रविवार को कुछ ही घंटों के फासले पर हुई दो भयावह सड़क दुर्घटनाओं में एक महिला और एक मंदिर पुजारी की जान चली गई. भेरूजी के दर्शन कि लिए निकले एक दंपती की खुशियां मातम में बदल गईं, वहीं मीणा समाज के पूज्य पुजारी के निधन से पूरा समुदाय शोकाकुल हो गया.

ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर: सदर थाना क्षेत्र के चित्तौड़ रोड पर रिलायंस पेट्रोल पंप के निकट दोपहर करीब दो बजे एक दर्दनाक हादसा हुआ. रोहित सिंह और उनकी पत्नी शालिनी हट्टीपुरा स्थित भेरूजी मंदिर के दर्शन के लिए मोटरसाइकिल पर निकले थे. रास्ते में पीछे से तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को जोरदार धक्का मार दिया. टक्कर इतनी प्रबल थी कि शालिनी (28 वर्ष) की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि रोहित गंभीर रूप से घायल हो गए.

दोनों को फौरन जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने शालिनी को मृत घोषित कर दिया. रोहित को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई. हादसे की खबर फैलते ही परिवार और गांव में कोहराम मच गया. सदर थाना प्रभारी ने बताया कि मृतका के शव का पोस्टमॉर्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया है. ट्रक चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. इस हादसे ने भेरूजी दर्शन की श्रद्धा पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

अज्ञात वाहन की चपेट में पुजारी: दूसरा हादसा बहादुरपुरा के पास माटुंडा और बहादुरपुरा के बीच दोपहर साढ़े चार बजे के आसपास हुआ. बूंदी मीणा समाज मंदिर के मुख्य पुजारी मांगीलाल मीणा (55 वर्ष) अपनी पुत्री पूजा को लेकर कापरेन से बूंदी लौट रहे थे. अचानक अज्ञात वाहन ने उनकी मोटरसाइकिल को तेज स्पीड से टक्कर मार दी. इस भीषण दुर्घटना में मांगीलाल की मौके पर मौत हो गई, जबकि पूजा गंभीर रूप से जख्मी हो गईं.

राहगीरों ने तुरंत पुलिस और 108 एंबुलेंस को सूचना दी. घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां मांगीलाल को मृत घोषित कर दिया गया. पूजा का इलाज जारी है. पुजारी के निधन की दुखद खबर से मीणा समाज में सन्नाटा छा गया. जिला अस्पताल पर सैकड़ों समाजजन, परिजन और परिचित पहुंचे. भाजपा जिलाध्यक्ष रामेश्वर मीणा समेत कई जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी. समाजजनों ने बताया कि मांगीलाल वर्षों से मंदिर में सेवा दे रहे थे और उनका समाज में गहरा सम्मान था.

BUNDI ROAD ACCIDENT
अज्ञात वाहन से पुजारी की मौत
सड़क हादसे में महलिा की मौत
BUNDI ACCIDENT

