बूंदी: सड़क हादसों में दो की मौत, दंपती की बाइक को ट्रक ने मारी टक्कर

बूंदी: जिले में रविवार को कुछ ही घंटों के फासले पर हुई दो भयावह सड़क दुर्घटनाओं में एक महिला और एक मंदिर पुजारी की जान चली गई. भेरूजी के दर्शन कि लिए निकले एक दंपती की खुशियां मातम में बदल गईं, वहीं मीणा समाज के पूज्य पुजारी के निधन से पूरा समुदाय शोकाकुल हो गया.

ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर: सदर थाना क्षेत्र के चित्तौड़ रोड पर रिलायंस पेट्रोल पंप के निकट दोपहर करीब दो बजे एक दर्दनाक हादसा हुआ. रोहित सिंह और उनकी पत्नी शालिनी हट्टीपुरा स्थित भेरूजी मंदिर के दर्शन के लिए मोटरसाइकिल पर निकले थे. रास्ते में पीछे से तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को जोरदार धक्का मार दिया. टक्कर इतनी प्रबल थी कि शालिनी (28 वर्ष) की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि रोहित गंभीर रूप से घायल हो गए.

दोनों को फौरन जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने शालिनी को मृत घोषित कर दिया. रोहित को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई. हादसे की खबर फैलते ही परिवार और गांव में कोहराम मच गया. सदर थाना प्रभारी ने बताया कि मृतका के शव का पोस्टमॉर्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया है. ट्रक चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. इस हादसे ने भेरूजी दर्शन की श्रद्धा पर सवाल खड़े कर दिए हैं.