ETV Bharat / state

धौलपुर में गर्भवती विवाहिता की संदिग्ध मौत, परिजनों ने लगाया दहेज हत्या का आरोप

धौलपुर: जिले के दिहोली गांव में एक 8 माह की गर्भवती विवाहिता की शुक्रवार देर रात संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. मृतका की पहचान अंजना (25 वर्ष) पत्नी देवा सैनी के रूप में हुई है. मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर जहर देकर हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है.

दहेज के लिए हत्या का आरोप: मृतका के पिता कप्तान सिंह (निवासी सविता कॉलोनी, मुरैना) ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि करीब 4 साल पहले उनकी बेटी अंजना की शादी दिहोली गांव निवासी देवा सैनी से हुई थी. शादी के समय हैसियत के अनुसार नकदी, सोने-चांदी के आभूषण और अन्य सामान दहेज में दिया गया था, लेकिन ससुराल पक्ष अतिरिक्त दहेज की मांग करने लगा. इस वजह से अंजना के साथ मारपीट और मानसिक यातनाएं दी जाती रहीं. कई बार समाज के पंच-पटेलों की मौजूदगी में पंचायत भी कराई गई, लेकिन ससुराल वाले नहीं माने और लगातार परेशान करते रहे. आरोप है कि शुक्रवार देर शाम ससुराल वालों ने अंजना को जहर देकर हत्या कर दी.