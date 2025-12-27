ETV Bharat / state

धौलपुर में गर्भवती विवाहिता की संदिग्ध मौत, परिजनों ने लगाया दहेज हत्या का आरोप

मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए जहर देकर हत्या का आरोप लगाया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत
विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत (ETV Bharat Dholpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 27, 2025 at 1:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

धौलपुर: जिले के दिहोली गांव में एक 8 माह की गर्भवती विवाहिता की शुक्रवार देर रात संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. मृतका की पहचान अंजना (25 वर्ष) पत्नी देवा सैनी के रूप में हुई है. मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर जहर देकर हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है.

दहेज के लिए हत्या का आरोप: मृतका के पिता कप्तान सिंह (निवासी सविता कॉलोनी, मुरैना) ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि करीब 4 साल पहले उनकी बेटी अंजना की शादी दिहोली गांव निवासी देवा सैनी से हुई थी. शादी के समय हैसियत के अनुसार नकदी, सोने-चांदी के आभूषण और अन्य सामान दहेज में दिया गया था, लेकिन ससुराल पक्ष अतिरिक्त दहेज की मांग करने लगा. इस वजह से अंजना के साथ मारपीट और मानसिक यातनाएं दी जाती रहीं. कई बार समाज के पंच-पटेलों की मौजूदगी में पंचायत भी कराई गई, लेकिन ससुराल वाले नहीं माने और लगातार परेशान करते रहे. आरोप है कि शुक्रवार देर शाम ससुराल वालों ने अंजना को जहर देकर हत्या कर दी.

सीओ खलील अहमद खिलजी (ETV Bharat Dholpur)

इसे भी पढ़ें- धौलपुर में विवाहिता की संदिग्ध मौत, पिता ने ससुराल पक्ष पर लगाए आरोप

पुलिस जांच में जुटी: मनिया सीओ खलील अहमद खिलजी ने बताया कि विवाहिता की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है. दिहोली थाना पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया. मृतका 8 माह की गर्भवती थी. मायके पक्ष की मौजूदगी में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया. जांच के लिए विसरा सुरक्षित रखा गया है. पिता की रिपोर्ट पर ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज हत्या सहित संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस मामले की बारीकी से जांच कर रही है और जल्द खुलासा कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

इसे भी पढ़ें- बाड़मेर में विवाहिता की संदिग्ध मौत, परिजन धरने पर बैठे

TAGGED:

गर्भवती विवाहिता की संदिग्ध मौत
घौलपुर में महिला की जहर से मौत
DOWRY HARASSMENT CASE
धौलपुर में दहेज के लिए हत्या
DHOLPUR DOWRY KILLING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.