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बिजली लाइन में फॉल्ट से लगी भीषण आग, अनाज-भूसा समेत लाखों का सामान जलकर राख, ग्रामीणों में आक्रोश

प्रभावित परिवारों के नुकसान का सर्वे कराया जा रहा है. रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.

Massive Fire In Dholpur
आग बुझाते दमकलकर्मी (ETV Bharat Dholpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 23, 2026 at 10:46 AM IST

3 Min Read
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धौलपुर: जिले के सदर थाना क्षेत्र स्थित सरानी खेड़ा गांव में शनिवार को हाईटेंशन विद्युत लाइन में फॉल्ट आने से भीषण आग लग गई. आग ने देखते ही देखते खेत पर बने छप्परपोश मकान और झोपड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया. हादसे में दो किसान परिवारों का भारी नुकसान हुआ है. गेहूं, भूसा, बोरवेल के पाइप और अन्य घरेलू एवं कृषि उपयोगी सामान जलकर राख हो गए. वहीं, दमकल के देरी से पहुंचने पर ग्रामीणों में नाराजगी और आक्रोश देखने को मिला.

पीड़ित किसान राजन सिंह ने बताया कि उनके खेत पर छप्परपोश मकान और झोपड़ी बनी हुई थी, जिसके समीप से हाईटेंशन विद्युत लाइन गुजर रही है. शनिवार दोपहर तेज हवा चलने के दौरान लाइन के दो तार आपस में टकरा गए, जिससे निकली चिंगारी छप्पर पर गिरी और सूखे छप्पर और तेज हवा के कारण आग ने कुछ ही मिनटों में विकराल रूप धारण कर लिया. आग तेजी से फैलती हुई पड़ोसी किसान गंगा सिंह के मकान तक पहुंच गई और वहां रखा सामान भी अपनी चपेट में ले लिया. आग की ऊंची लपटें और धुएं का गुबार देखकर गांव में अफरा-तफरी मच गई.

पीड़ित किसान राजन सिंह ने सुनाई अपनी व्यथा (ETV Bharat Dholpur)

पढ़ें: जैसलमेर में आग से 10 मकान जले, लाखों का सामान और नकदी स्वाहा...रेतीले रास्ते ने रोकी दमकल की राह

ग्रामीणों ने किया बचाव का प्रयास: आग लगने की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए. लोगों ने निजी संसाधनों और पानी की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तेज हवा और आग की तीव्रता के सामने उनके प्रयास नाकाफी साबित हुए. देखते ही देखते आग ने खेत पर रखे अनाज, भूसे और अन्य सामग्री को पूरी तरह नष्ट कर दिया.

देरी से पहुंची दमकल: स्थानीय निवासी उत्तम कुशवाहा ने बताया कि घटना की सूचना तत्काल अग्निशमन विभाग को दे दी गई थी, लेकिन दमकल वाहन लगभग दो घंटे बाद मौके पर पहुंचा. इससे ग्रामीण नाराज हो गए. ग्रामीणों का कहना था कि यदि दमकल समय पर पहुंच जाती तो नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता था. दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. आग से लगभग 40 क्विंटल गेहूं, 150 क्विंटल भूसा, दो झोपड़ियां, बोरवेल में उपयोग होने वाले सैकड़ों प्लास्टिक पाइप तथा अन्य कृषि एवं घरेलू सामान जलकर नष्ट हो गए.

मुआवजे के लिए होगा सर्वे: हेड कांस्टेबल वीरभान ने बताया कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है. प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि प्रभावित परिवारों के नुकसान का सर्वे कराया जा रहा है. रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. हादसे के बाद ग्रामीणों ने खेतों और आबादी क्षेत्र से गुजर रही जर्जर हाईटेंशन लाइनों के रखरखाव की मांग उठाई है. उनका कहना है कि समय-समय पर लाइनों की जांच और मरम्मत नहीं होने से इस तरह की घटनाओं का खतरा बना रहता है. ग्रामीणों ने विद्युत विभाग से आवश्यक सुरक्षा उपाय करने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो.

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