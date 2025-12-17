दौसा :बिजली बिल विवाद सुलझाने गए पुलिसकर्मी को जड़ा थप्पड़...अफरातफरी
बिजली बिल के बंटवारे को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी तीखी बहस और फिर झगड़े में बदल गई. समझाने गए पुलिसकर्मी को मारा चांटा.
Published : December 17, 2025 at 2:48 PM IST
दौसा: जिले के कोलवा थाना क्षेत्र के कुंडल गांव में कानून-व्यवस्था को चुनौती देने का मामला सामने आया, जहां पारिवारिक विवाद शांत कराने पहुंचे पुलिसकर्मी से हाथापाई की गई. मामूली बिजली बिल के बंटवारा विवाद में पुलिस से मारपीट तक कर दी गई. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों के कई लोगों को शांतिभंग के आरोप में गिरफ्तार किया.
कोलवा थानाधिकारी रामशरण गुर्जर ने बताया कि बुधवार को पुलिस कंट्रोल रूम को कुंडल गांव से लड़ाई-झगड़े की सूचना मिली थी. पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. वहां एक परिवार के दो पक्षों में विवाद को शांत कराने का प्रयास किया.कोलवा पुलिस के जवानों ने दोनों पक्षों को दूर करने की कोशिश की. इस दौरान एक पक्ष के व्यक्ति ने पुलिसकर्मी के थप्पड़ जड़ दिया. पुलिस पर हुए हमले से मौके पर अफरातफरी मच गई. हालांकि पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया और दोनों पक्षों को थाने ले आई.
शांतिभंग में गिरफ्तार: थानाधिकारी रामशरण गुर्जर ने बताया कि प्रारंभिक कार्रवाई में शांतिभंग के आरोप में दोनों पक्षों के कुछ लोगों को गिरफ्तार किया. साथ ही सरकारी कार्य में बाधा डालने और पुलिसकर्मियों से हाथापाई के मामले में अलग से मुकदमा दर्ज किया जा रहा है.
बिजली बिल को लेकर विवाद: कुंडल में एक परिवार के बीच लंबे समय से विवाद है. बुधवार को बिजली बिल के बंटवारे को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई. यह कहासुनी धीरे-धीरे तीखी बहस और फिर झगड़े में बदल गई. विवाद बढ़ा तो किसी ने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दे दी. पुलिस मौके पर पहुंची तो एक पक्ष ने पुलिसकर्मी पर हमला कर दिया.
