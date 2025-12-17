ETV Bharat / state

दौसा :बिजली बिल विवाद सुलझाने गए पुलिसकर्मी को जड़ा थप्पड़...अफरातफरी

दौसा: जिले के कोलवा थाना क्षेत्र के कुंडल गांव में कानून-व्यवस्था को चुनौती देने का मामला सामने आया, जहां पारिवारिक विवाद शांत कराने पहुंचे पुलिसकर्मी से हाथापाई की गई. मामूली बिजली बिल के बंटवारा विवाद में पुलिस से मारपीट तक कर दी गई. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों के कई लोगों को शांतिभंग के आरोप में गिरफ्तार किया.

कोलवा थानाधिकारी रामशरण गुर्जर ने बताया कि बुधवार को पुलिस कंट्रोल रूम को कुंडल गांव से लड़ाई-झगड़े की सूचना मिली थी. पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. वहां एक परिवार के दो पक्षों में विवाद को शांत कराने का प्रयास किया.कोलवा पुलिस के जवानों ने दोनों पक्षों को दूर करने की कोशिश की. इस दौरान एक पक्ष के व्यक्ति ने पुलिसकर्मी के थप्पड़ जड़ दिया. पुलिस पर हुए हमले से मौके पर अफरातफरी मच गई. हालांकि पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया और दोनों पक्षों को थाने ले आई.