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बाइक की हेडलाइट में छिपा बैठा था जहरीला सांप, युवक की सूझबूझ से बची जान

एक युवक की बाइक में जहरीला सांप मिलने से हड़कंप मच गया। वन विभाग ने सांप का सुरक्षित रेस्क्यू किया.

रेस्क्यूअर ने सांप सुरक्षित पकड़ा
रेस्क्यूअर ने सांप सुरक्षित पकड़ा (ETV Bharat Bundi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 31, 2026 at 9:18 PM IST

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बूंदी: शहर की दुर्गा कॉलोनी स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप के पास शुक्रवार रात उस समय हड़कंप मच गया, जब बाजार से घर लौट रहे एक युवक की बाइक में जहरीला सांप छिपा मिला. युवक की सतर्कता और समय रहते वन विभाग को दी गई सूचना से एक हादसा टल गया. स्नेक रेस्क्यूअर युधिष्ठिर मीणा ने मौके पर पहुंचकर बाइक के अगले हिस्से को खोलकर विषैले सांप को सुरक्षित बाहर निकाला और बाद में उसे रामगढ़ टाइगर रिजर्व के जंगल में छोड़ दिया गया.

युवक ने बताया कि वह बाजार से खरीदारी कर घर लौट रहा था. वह जैसे ही बाइक स्टार्ट करने के लिए बैठा, उसकी नजर वाहन के अगले हिस्से में दिखाई दे रही सांप की पूंछ पर पड़ गई. पहले तो युवक घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी. उसने तुरंत बाइक खड़ी कर दी और बिना किसी छेड़छाड़ के वन विभाग को सूचना दे दी.

बाइक की हेडलाइट में छिपा बैठा था जहरीला सांप (ETV Bharat Bundi)

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रेस्क्यूअर ने सांप को सुरक्षित पकड़ा: सूचना मिलते ही स्नेक रेस्क्यूअर युधिष्ठिर मीणा मौके पर पहुंचे. काफी देर तलाश करने के बाद पता चला कि जहरीला सांप बाइक की लाइट के पीछे वायरिंग में कसकर लिपटा हुआ बैठा है. रेस्क्यूअर ने विशेष उपकरणों की सहायता से सावधानीपूर्वक सांप को वायरिंग से अलग किया और सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला. जैसे ही सांप सुरक्षित पकड़ा गया, लोगों ने राहत की सांस ली और युवक की सतर्कता की सराहना की.

रामगढ़ टाइगर रिजर्व में सुरक्षित छोड़ा: युवक ने बताया कि उसने पहले भी बरसात में सांप निकलने की घटनाएं सुनी थीं, इसलिए जैसे ही पूंछ दिखाई दी, उसने वाहन को हाथ नहीं लगाया. रेस्क्यू के बाद वन विभाग की टीम सांप को लेकर रामगढ़ टाइगर रिजर्व पहुंची, जहां उसे उसके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित छोड़ दिया गया. युधिष्ठिर मीणा ने बताया कि बरसात के मौसम में बिलों में पानी भर जाने से सांप और अन्य विषैले जीव सुरक्षित ठिकाने की तलाश में घरों, वाहनों और सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच जाते हैं.

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बाइक में निकला सांप
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