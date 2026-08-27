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नाबालिग भतीजी का देहशोषण करने वाले चाचा को 20 साल कठोर कारावास की सजा

विशिष्ट लोक अभियोजक महेश नारायण शर्मा ने बताया कि 1 अप्रैल 2024 को जिले के ग्रामीण इलाके के थाने में पुलिस में एक मुकदमा दर्ज किया था. इसमें पीड़िता 15 वर्ष की थी, वह अपने माता-पिता के साथ थाने पर पहुंची थी. तब उसने बताया कि उसके चाचा हर 10-15 दिन में माता पिता की गैर मौजूदगी में उनके घर प्रवेश कर जाते हैं. उसके साथ छेड़छाड़ और फिर गलत काम करते हैं. ऐसा लंबे समय से चल रहा है.

कोटाः पॉक्सो कोर्ट क्रम संख्या तीन ने गुरुवार को 2 साल पुराने एक मामले में फैसला सुनाते हुए चाचा को 20 साल कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है. चाचा ने अपनी सगी भतीजी के साथ ही दुष्कर्म किया था.

चालान पेश कियाः बालिका लगातार अपने चाचा के कृत्य को छुपाती रही, लेकिन 31 मार्च 2024 को भावुक व परेशान हो गई. उसने मां को पूरी बात बता दी. मां ने पिता से कहा और फिर थाने में मामला पहुंचा. पुलिस ने पॉक्सो, दुष्कर्म और अन्य कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था. इस मामले में अनुसंधान के बाद तत्काल आरोपी को गिरफ्तार किया गया था. उसके खिलाफ 29 मई 2024 को न्यायालय में चालान पेश कर दिया था

20 साल की सजाः मामले में पॉक्सो कोर्ट क्रम संख्या तीन के विशेष न्यायाधीश घनश्याम शर्मा ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 कठोर कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 27000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है. जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे सात माह 15 दिन की सजा अतिरिक्त भुगतनी होगी. इस मामले में न्यायाधीश ने लिखा है कि दोषी व्यक्ति पीड़िता के पिता का भाई और उसे घरेलू संबंध रखता है. उसके बावजूद भी उसने बालिका के साथ शारीरिक हमला किया है. यह पूरी तरह से गंभीर और जघन्य अपराध है.