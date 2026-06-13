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कोर्ट के दो बड़े फैसले: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषियों को 20 साल की सजा, एयरबैग नहीं खुलने पर कार कंपनी को चुकाने होंगे 40 लाख

जयपुर: जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के अभियुक्त मनीष कुमार और अमित कुमार को दोषी ठहराते हुए 20 साल के कठोर कारावास और जुर्माने से दंडित किया. अदालत ने कहा, अभियोजन पक्ष पीड़िता की गवाही, चिकित्सकीय साक्ष्यों और दस्तावेजी प्रमाणों के आधार पर आरोप साबित करने में सफल रहा. उधर, जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-प्रथम ने एक्सीडेंट में कार के एयरबैग नहीं खुलने से महिला की मौत मामले में विपक्षी कार कंपनी को मृतका के परिजनों को 40 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति देने का निर्देश दिया.

पॉक्सो अदालत के पीठासीन अधिकारी कैलाश चंद्र अटवासिया ने दुष्कर्म मामले में आदेश में कहा कि पीड़िता ने घटना का क्रम स्पष्ट और सुसंगत तरीके से बताया. जिरह के दौरान भी बयानों में कोई विरोधाभास नहीं दिखा कि उसकी विश्वसनीयता पर संदेह किया जा सके. विशेष लोक अभियोजक कमलेश शर्मा ने अदालत को बताया, पीड़िता के पिता ने 6 नवंबर, 2022 को शाहपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. उसमें कहा कि रात को अभियुक्त अमित उसकी बेटी से दुष्कर्म कर रहा था. अमित को मौके पर परिजनों ने पकड़ा. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस को पता चला कि दूसरे अभियुक्त ने भी दुष्कर्म किया था. इस पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

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वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल: सुनवाई के दौरान पीड़िता ने अदालत को बताया कि घटना के कुछ माह पहले कपड़ों की दुकान के ट्रायल रूम में अभियुक्त ने उसका वीडियो बना लिया था. उसे सार्वजनिक करने की धमकी देकर दुष्कर्म कर रहा था. बचाव पक्ष ने कहा कि पीड़ित पक्ष ने वसूली के लिए मामला दर्ज कराया है. पहले भी पीड़ित पक्ष ने एक पॉक्सो का मामला दर्ज कराया था. उसमें राजीनामा कर लिया था. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्तों को सजा सुनाई.

एयरबैग नहीं खुलने से कार कंपनी का सेवा दोष माना: उधर, जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-प्रथम ने एक्सीडेंट में कार के एयरबैग नहीं खुलने से महिला की मौत मामले में विपक्षी मारुति सुजुकी इंडिया लि. को सेवादोष व जिम्मेदार माना. आयोग ने मृतका के परिजनों को 40 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति देने का निर्देश दिया. विपक्षी मारुति को इस राशि पर परिवाद दायर करने की तारीख से 9 फीसदी वार्षिक ब्याज भी देना होगा. आयोग ने कंपनी पर 1.25 लाख रुपए का हर्जाना भी लगाया. आयोग अध्यक्ष डॉ. सूबेसिंह और सदस्य आशुतोष चौधरी व हेमलता अग्रवाल ने यह आदेश मृतका की मां ललिता व भाई के परिवाद पर दिया.