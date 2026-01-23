नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म में फैसला, पॉक्सो कोर्ट ने दो दोषियों को 20-20 साल की सजा सुनाई
अलवर की विशेष अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी दो आरोपियों को 20-20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई.
Published : January 23, 2026 at 7:45 PM IST
अलवर: जिले में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में विशिष्ट न्यायालय POCSO संख्या-1 ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. न्यायाधीश जगेंद्र अग्रवाल ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही, दोनों आरोपियों पर अर्थदंड (जुर्माना) भी लगाया गया है.
विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद कुमार शर्मा ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि यह केस 20 जुलाई 2024 को दर्ज किया गया था. पीड़िता की मां ने थाने में शिकायत की कि उनकी नाबालिग बेटी दोपहर करीब 2 बजे घर से बिना बताए चली गई. काफी खोजबीन के बाद भी उसका पता नहीं चला. परिजनों को पास में रहने वाले एक व्यक्ति पर शक हुआ. पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच की और नाबालिग को सुरक्षित बरामद कर लिया. जांच में दो युवकों को हिरासत में लिया गया और उनके खिलाफ चालान न्यायालय में पेश किया गया.
पीड़िता के बयान से खुलासा हुआ कि वह घर के पीछे गाय बांधने गई थी, तभी एक चारपहिया वाहन में बैठे युवक ने उसके मुंह पर रुमाल डालकर जबरन गाड़ी में बैठाया और उसे उत्तर प्रदेश ले गया. पुलिस के पीछे लगने की आशंका होने पर आरोपी उसे भिवाड़ी में एक साथी के कमरे पर ले गया. वहां दोनों आरोपियों ने बारी-बारी से नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 26 गवाहों के बयान और 40 दस्तावेज पेश किए. सभी साक्ष्यों और तथ्यों की गहन जांच के बाद न्यायाधीश जगेंद्र अग्रवाल ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया और सजा सुनाई.