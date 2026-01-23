ETV Bharat / state

नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म में फैसला, पॉक्सो कोर्ट ने दो दोषियों को 20-20 साल की सजा सुनाई

अलवर: जिले में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में विशिष्ट न्यायालय POCSO संख्या-1 ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. न्यायाधीश जगेंद्र अग्रवाल ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही, दोनों आरोपियों पर अर्थदंड (जुर्माना) भी लगाया गया है.

विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद कुमार शर्मा ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि यह केस 20 जुलाई 2024 को दर्ज किया गया था. पीड़िता की मां ने थाने में शिकायत की कि उनकी नाबालिग बेटी दोपहर करीब 2 बजे घर से बिना बताए चली गई. काफी खोजबीन के बाद भी उसका पता नहीं चला. परिजनों को पास में रहने वाले एक व्यक्ति पर शक हुआ. पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच की और नाबालिग को सुरक्षित बरामद कर लिया. जांच में दो युवकों को हिरासत में लिया गया और उनके खिलाफ चालान न्यायालय में पेश किया गया.