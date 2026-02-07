ETV Bharat / state

रामगढ़ में बड़ा हादसा, पहाड़ दरकने से 100 फीट गहरी खाई में गिरा पोकलेन मशीन ऑपरेटर, रेस्क्यू जारी

खाई में गिरा पोकलेन मशीन ऑपरेटर ( फोटो ईटीवी भारत अलवर )

अलवर: रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के ओडेला गांव स्थित पहाड़ी पर खनन करते समय अचानक पहाड़ खिसक गया, जिससे पोकलेन मशीन व उसे चला रहा ऑपरेटर नीचे पानी से भरी करीब 100 फीट गहरी खाई में गिर गई. पहाड़ खिसकने की घटना से आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई. सूचना के बाद मौके पर पुलिस व प्रशासन के अधिकारी पहुंचे और बचाव कार्य शुरू कराए, लेकिन रात को अंधेरा होने से रेस्क्यू टीम को बचाव कार्य में परेशानी आई. बाद में वहां रोशनी की व्यवस्था करा बचाव कार्य शुरू कराया गया. पानी से भरी खाई में गिरे पोकलेन आपरेटर का अभी पता नहीं चल सका है. बचाव कार्य के लिए मौके पर एसडीआरएफ की टीम जुटी है. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शरण कांबले ने बताया कि रामगढ़ थाना क्षेत्र के ओडेला गांव स्थित खनन क्षेत्र में शुक्रवार रात को पहाड़ खिसकने से पोकलेन मशीन व उसे चलाने वाले ऑपरेटर के गहरी खाई में गिरने की सूचना मिलने पर तुरंत ही पुलिस मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू कराए. उन्होंने बताया कि बचाव कार्य के लिए एसडीआरएफ की टीम को मौके पर बुलाया गया, टीम ने वहां रेस्क्यू आपरेशन शुरू कर दिया है. उन्होंने बताया कि मौके पर एसडीआरएफ, पुलिस व खनन विभाग की टीम मौजूद है और बचाव कार्य जारी है. खाई में गिरा पोकलेन मशीन ऑपरेटर (वीडियो ईटीवी भारत अलवर) इसे भी पढ़ें: बड़ा हादसा टला: निर्माणाधीन मकान में धमाके के बाद लगी भीषण आग, पुलिस ने जान पर खेलकर बचाई मजदूरों की जान