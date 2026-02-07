ETV Bharat / state

रामगढ़ में बड़ा हादसा, पहाड़ दरकने से 100 फीट गहरी खाई में गिरा पोकलेन मशीन ऑपरेटर, रेस्क्यू जारी

पोकलेन मशीन ऑपरेटर के रेस्क्यू के लिए SDRF की टीमें गोताखोरों के साथ तैनात हैं.

खाई में गिरा पोकलेन मशीन ऑपरेटर
खाई में गिरा पोकलेन मशीन ऑपरेटर (फोटो ईटीवी भारत अलवर)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 7, 2026 at 2:14 PM IST

|

Updated : February 7, 2026 at 2:28 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

अलवर: रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के ओडेला गांव स्थित पहाड़ी पर खनन करते समय अचानक पहाड़ खिसक गया, जिससे पोकलेन मशीन व उसे चला रहा ऑपरेटर नीचे पानी से भरी करीब 100 फीट गहरी खाई में गिर गई. पहाड़ खिसकने की घटना से आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई. सूचना के बाद मौके पर पुलिस व प्रशासन के अधिकारी पहुंचे और बचाव कार्य शुरू कराए, लेकिन रात को अंधेरा होने से रेस्क्यू टीम को बचाव कार्य में परेशानी आई. बाद में वहां रोशनी की व्यवस्था करा बचाव कार्य शुरू कराया गया. पानी से भरी खाई में गिरे पोकलेन आपरेटर का अभी पता नहीं चल सका है. बचाव कार्य के लिए मौके पर एसडीआरएफ की टीम जुटी है.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शरण कांबले ने बताया कि रामगढ़ थाना क्षेत्र के ओडेला गांव स्थित खनन क्षेत्र में शुक्रवार रात को पहाड़ खिसकने से पोकलेन मशीन व उसे चलाने वाले ऑपरेटर के गहरी खाई में गिरने की सूचना मिलने पर तुरंत ही पुलिस मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू कराए. उन्होंने बताया कि बचाव कार्य के लिए एसडीआरएफ की टीम को मौके पर बुलाया गया, टीम ने वहां रेस्क्यू आपरेशन शुरू कर दिया है. उन्होंने बताया कि मौके पर एसडीआरएफ, पुलिस व खनन विभाग की टीम मौजूद है और बचाव कार्य जारी है.

खाई में गिरा पोकलेन मशीन ऑपरेटर (वीडियो ईटीवी भारत अलवर)

इसे भी पढ़ें: बड़ा हादसा टला: निर्माणाधीन मकान में धमाके के बाद लगी भीषण आग, पुलिस ने जान पर खेलकर बचाई मजदूरों की जान

उन्होंने बताया कि एसडीआरएफ टीम ने गहरी खाई में भरे पानी में डूबी पोकलेन मशीन को चिन्हित कर लिया है. एएसपी ने बताया कि ऑपरेटर का पानी में पता नहीं चल पाया है, लेकिन आशंका है कि वह पोकलेन मशीन में ही फंसा है. मौके पर बड़ी क्रेन को भी मंगाया गया है, जिसे जरूरत पड़ने पर उपयोग में लिया जाएगा. उन्होंने बताया कि इस घटना में एक ही व्यक्ति पोकलेन मशीन ऑपरेटर के खाई में गिरने की आशंका है. अन्य किसी व्यक्ति के इस घटना में खाई में गिरने की आशंका कम है. संभावना है कि यह हादसा ओडेला गांव स्थित पहाड़ पर स्वीकृत लीज पर हुआ है.

रेस्क्यू जारी
रेस्क्यू जारी (फोटो ईटीवी भारत अलवर)

घटनास्थल पर मौजूद तहसीलदार अंकित गुप्ता ने बताया कि घटना स्थल पर एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू कार्य में जुटी है. घटना की सूचना खनन विभाग को दी गई है, जिस पर खनन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है. उन्होंने बताया कि फिलहाल घटना स्थल पर बचाव कार्य जारी है.

इसे भी पढ़ें: रामगढ़ में स्कूल बस चालक की लापरवाही, मासूम बच्ची को कुचला

स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि घटना स्थल पर हादसे से पूर्व तेज धमाके की आवाज सुनाई दी. वहीं मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रारंभिक तौर पर जानकारी मिली है कि पानी से भरी खाई में गिरी पोकलेन मशीन को चलाने वाला ऑपरेटर बिहार के बक्सर जिले का रहने वाला है. स्थानीय लोगों का आरोप है कि रामगढ़ क्षेत्र में बड़े पैमाने पर खनन कार्य होता है, इसमें कई स्थानों पर अवैध खनन भी किया जाता है. खनन क्षेत्र के पहाड़ियों के नीचे गहरी खाई बनी हैं, जिनमें पानी भरने से खनन करते समय हादसे की आशंका रहती है.

Last Updated : February 7, 2026 at 2:28 PM IST

TAGGED:

POCLAIN MACHINE OPERATOR
खनन के दौरान हादसा
पोकलेन मशीन खाई में गिरी
OPERATOR TRAPPED
ACCIDENT DURING MINING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.