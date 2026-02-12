ETV Bharat / state

दिल्ली के देवली इलाके में एक महीने से खुला पड़ा गड्ढा, नहीं ले रहा कोई सुध; जानें लोगों ने क्या कहा ?

राजधानी में लगातार हो रहे हादसों के बावजूद दिल्ली जल बोर्ड की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है.

दिल्ली के देवली में गड्ढे
दिल्ली के देवली में गड्ढे (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 12, 2026 at 9:58 AM IST

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में खुले गड्ढे और मैनहोल लोगों की मौत का कारण बनते जा रहे हैं. जनकपुरी हादसे के बाद रोहिणी के सेक्टर 32 के बेगमपुर इलाके में खुले नाले में गिरने से एक युवक की मौत हो गई है. वहीं, पूर्वी दिल्ली के वेस्ट विनोद नगर में पानी की पाइपलाइन की मरम्मत के लिए खोदे गए गड्ढे में गिरने से 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से घायल हो गईं. उन्हें इलाज के लिए पास के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई. महिला ने कहा की किस्मत अच्छी थी वरना मेरा हाल भी जान गंवाने वाले और लोगों जैसा होता.

दक्षिणपुरी इलाके में गहरे गड्ढे

वहीं, दक्षिण दिल्ली के देवली विधानसभा के दक्षिणपुरी इलाके में पीडब्ल्यूडी द्वारा ड्रेनेज निर्माण के लिए गहरे गड्ढे खोदे गए हैं, लेकिन आसपास कोई चेतावनी बोर्ड या बैरिकेड नहीं है. रात में पर्याप्त लाइटिंग की भी व्यवस्था नहीं है. इसके कारण आम लोगों को आवाजाही में भारी परेशानी होती है. इसके बराबर में दिल्ली जल बोर्ड के भी कई कार्य चल रहे हैं. बड़े-बड़े गड्ढे खोदकर सिर्फ टेम्परेरी शेड लगा दिए गए हैं.

दिल्ली के देवली इलाके में गड्ढा (ETV Bharat)

सुरक्षा मानकों की अनदेखी का आरोप

स्थानीय लोगों का कहना है कि जल बोर्ड द्वारा मरम्मत कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों की लगातार अनदेखी की जा रही है. गड्ढों को न तो ढका जाता है और न ही आसपास कोई चेतावनी बोर्ड या बैरिकेड लगाया जाता है, जिससे राहगीरों की जान खतरे में पड़ रही है. आए दिन यहां लोग गड्ढे में गिर जाते हैं. स्थानीय लोगों के मुताबिक, पास में एक ठेका भी है. जिसकी वजह से कुछ लोग शराब के नशे में संतुलन खोकर इन खुले गड्ढों में गिर चुके हैं. कई लोग अंधेरे की वजह से भी इन गड्ढों का शिकार हो चुके हैं. लेकिन अब तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है. सबसे हैरानी की बात यह है कि पिछले एक महीने से यह पूरा ड्रेनेज खुला पड़ा है.

विकास जरूरी, लेकिन सुरक्षा उससे भी ज्यादा जरूरी

वहीं, पीडब्ल्यूडी के जूनियर इंजीनियर सूरज कुमार ने कहा कि मामला हमारे संज्ञान में आया है. हम निरीक्षण कर सुरक्षा के पर्याप्त इंतज़ाम सुनिश्चित करेंगे. यदि ठेकेदार दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इलाके के कांग्रेस नेता जयप्रकाश ने इसे बेहद शर्मनाक बताया. उन्होंने कहा कि जब आए दिन लोग गड्ढे में गिर कर घायल हो रहे हैं. एक महीने से गड्ढे खुले पड़े हैं. तो यह प्रशासन की घोर लापरवाही है. हम इस मुद्दे को उठाएंगे और जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब मांगेंगे.

स्थानीय लोगों की मांग है कि तुरंत मजबूत बैरिकेडिंग लगाई जाए. रात में लाइट की व्यवस्था हो और साथ ही चेतावनी बोर्ड लगाया जाए. इस कार्य की समयसीमा भी तय हो. लोगों का कहना है कि विकास जरूरी है, लेकिन सुरक्षा उससे भी ज्यादा जरूरी है.

