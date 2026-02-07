ETV Bharat / state

नागौर: गाय को बचाने के चक्कर में तेज रफ्तार पिकअप पलटी, 4 घायल, 3 की हालत गंभीर

नागौर के खरनाल बस स्टैंड पर गैस टंकियों से लदी पिकअप गाय बचाने के चक्कर में पलट गई. चार घायल हुए, तीन की हालत गंभीर.

NAGORE PICKUP OVERTURNED
हादसे के बाद मौके पर पड़ गैस टंकियां (ETV Bharat Nagore)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 7, 2026 at 3:36 PM IST

2 Min Read
नागौर: जिले के खरनाल बस स्टैंड पर शनिवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. गैस की टंकियों से भरी एक पिकअप वाहन अचानक सामने आई गाय को बचाने के प्रयास में अनियंत्रित होकर पलट गई और सड़क किनारे खड़े राहगीरों को चपेट में ले लिया. हादसे में कुल चार लोग घायल हुए, जिनमें से तीन की हालत गंभीर है.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पिकअप वाहन गोगेलाव से खरनाल की ओर तेज गति से जा रहा था. जैसे ही वाहन खरनाल बस स्टैंड के पास पहुंचा, अचानक सड़क पर एक गाय आ गई. चालक ने गाय को बचाने के लिए तेज कट मारा, लेकिन रफ्तार अधिक होने के कारण वाहन का संतुलन बिगड़ गया. पिकअप तेज रफ्तार में पलटते हुए बस का इंतजार कर रहे राहगीरों से जा टकराया.

हादसे का CCTV वीडियो (ETV Bharat Nagore)

मौके पर पहुंची पुलिस: इस दौरान वहां खड़े एक रिटायर्ड फौजी और उनकी पत्नी भी हादसे की चपेट में आ गए. मौके पर अफरा-तफरी मच गई और चीख-पुकार के बीच बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए. सूचना मिलने पर नागौर सदर थानाधिकारी सुरेश कुमार कंस्वा पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना किया. एसआई शिवराम मीणा ने बताया कि इस हादसे में कुल चार लोग घायल हुए हैं. हादसे की जांच जारी है.

घायलों की स्थिति: हादसे के तुरंत बाद ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए घायलों को संभाला और 108 एम्बुलेंस को सूचना दी. एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को नागौर के जेएलएन अस्पताल पहुंचाया गया. प्राथमिक उपचार के बाद तीन घायलों की हालत गंभीर होने पर उन्हें जोधपुर रेफर कर दिया गया. घायलों में पिकअप चालक नरसी राम (25), विक्की (25), रिटायर्ड फौजी रघुनाथ राम (55) और उनकी पत्नी परमा देवी (52) शामिल हैं. घायलों में विक्की की स्थिति सबसे अधिक चिंताजनक बनी हुई है, जो गोगेलाव से लिफ्ट लेकर पिकअप में सवार हुआ था.

संपादक की पसंद

