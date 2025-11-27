ETV Bharat / state

मजदूरों से भरी पिकअप पलटी, एक की मौत, एक दर्जन से अधिक घायल

उदयपुरवाटी में ओवरलोड डंपर को बचाने के चलते एक मजदूरों से भरी पिकअप पलट गई. हादसे में एक की मौत हो गई.

Pickup overturned during the accident
हादसे के दौरान पलटी पिकअप (ETV Bharat Jhunjhunu)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 27, 2025 at 2:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

झुंझुनू: उदयपुरवाटी में गुरुवार को बागोरा मार्बल फैक्ट्री के पास मजदूरों से भरी एक पिकअप अचानक पलट गई. इस हादसे में एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सामने से तेज रफ्तार में आ रहे ओवरलोड वाहन को बचाने के दौरान पिकअप का संतुलन बिगड़ गया और वाहन सड़क किनारे पलट गया. हादसा इतना भीषण था कि कई मजदूर पिकअप के नीचे दब गए.

एएसआई लक्ष्मण सिंह ने बताया कि सड़क हादसे में पिकअप में सवार एक दर्जन से अधिक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए. इनमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई. पिकअप में सवार सभी मजदूर शादी समारोह में कैटरर्स का काम करने के लिए जा रहे थे. मार्बल फैक्ट्री के पास जयपुर की तरफ से अचानक ओवरलोड डंपर आ गया. उसे बचाने के चक्कर में गाड़ी अचानक अनियंत्रित होकर पलटी हो गई. हादसे में एक की मौत हो गई और सभी मजदूर घायल हो गए. घायलों को एंबुलेंस से उपचार के लिए उदयपुरवाटी अस्पताल लाया गया.

ओवरलोड वाहन को बचाने के चलते पलटी पिकअप (ETV Bharat Jhunjhunu)

पढ़ें: खेतड़ीनगर में सवारियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलटी, 16 घायल, 5 गंभीर हालत में झुंझुनू रैफर

एएसआई लक्ष्मण सिंह ने बताया कि स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया और दबे हुए मजदूरों को बाहर निकाला गया. घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल भिजवाया गया. जहां से गंभीर हालत वाले मजदूरों को सीकर रैफर किया गया.

TAGGED:

मजदूरों से भरी पिकअप पलटी
ONE DIED IN ROAD ACCIDENT
SEVERAL INJURED IN PICKUP ACCIDENT
PICKUP OVERTURNED IN UDAIPURWATI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

आयुर्वेद में चावल को माना गया है औषधि, कई बीमारियों में दे सकता है आराम, न्यूट्रिशनिस्ट से जानें खाने का तरीका

Special: RBI के पूर्व गवर्नर डी सुब्बाराव की टूक - 2047 का विकसित भारत चाहिए तो ग्रोथ रेट 7-8% और अच्छी क्वॉलिटी की नौकरियां जरूरी

Health Tips : सर्दियों में हेल्थ बूस्टर है चना, मूंगफली और गुड़, इन्हें करना चाहिए परहेज

भारत के नए लेबर कोड के तहत बोनस के नियम क्या हैं? जानें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.