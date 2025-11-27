मजदूरों से भरी पिकअप पलटी, एक की मौत, एक दर्जन से अधिक घायल
उदयपुरवाटी में ओवरलोड डंपर को बचाने के चलते एक मजदूरों से भरी पिकअप पलट गई. हादसे में एक की मौत हो गई.
Published : November 27, 2025 at 2:48 PM IST
झुंझुनू: उदयपुरवाटी में गुरुवार को बागोरा मार्बल फैक्ट्री के पास मजदूरों से भरी एक पिकअप अचानक पलट गई. इस हादसे में एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सामने से तेज रफ्तार में आ रहे ओवरलोड वाहन को बचाने के दौरान पिकअप का संतुलन बिगड़ गया और वाहन सड़क किनारे पलट गया. हादसा इतना भीषण था कि कई मजदूर पिकअप के नीचे दब गए.
एएसआई लक्ष्मण सिंह ने बताया कि सड़क हादसे में पिकअप में सवार एक दर्जन से अधिक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए. इनमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई. पिकअप में सवार सभी मजदूर शादी समारोह में कैटरर्स का काम करने के लिए जा रहे थे. मार्बल फैक्ट्री के पास जयपुर की तरफ से अचानक ओवरलोड डंपर आ गया. उसे बचाने के चक्कर में गाड़ी अचानक अनियंत्रित होकर पलटी हो गई. हादसे में एक की मौत हो गई और सभी मजदूर घायल हो गए. घायलों को एंबुलेंस से उपचार के लिए उदयपुरवाटी अस्पताल लाया गया.
पढ़ें: खेतड़ीनगर में सवारियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलटी, 16 घायल, 5 गंभीर हालत में झुंझुनू रैफर
एएसआई लक्ष्मण सिंह ने बताया कि स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया और दबे हुए मजदूरों को बाहर निकाला गया. घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल भिजवाया गया. जहां से गंभीर हालत वाले मजदूरों को सीकर रैफर किया गया.