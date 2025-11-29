ETV Bharat / state

धौलपुर : गोवंश से टकरा गिरी बाइक...पीछे से आ रही पिकअप ने कुचला, युवक और बच्चे की मौत

सैपऊ थाना,धौलपुर ( ETV Bharat Dholpur )

धौलपुर: एनएच 123 स्थित उमराहरा गांव के नजदीक शनिवार शाम को पिकअप और बाइक में जोरदार टक्कर हो गई. इस हादसे में बाइक चालक एवं 4 साल के बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई. बाइक सवार दो महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया. सैपऊ थाना प्रभारी प्रविंद्र कुमार रावत ने बताया कि पिकअप गाड़ी और बाइक की टक्कर में युवक एवं बच्चे की मौत हुई है. घायल दोनों महिलाओं को ट्रॉमा सेंटर में शिफ्ट कर दिया. परिजनों के पहुंचने पर रविवार को पोस्टमार्टम कराएंगे. पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहन जब्त कर लिए. पिकअप चालक फरार हो गया.