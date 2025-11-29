धौलपुर : गोवंश से टकरा गिरी बाइक...पीछे से आ रही पिकअप ने कुचला, युवक और बच्चे की मौत
पिकअप की टक्कर से बाइक सवार दो महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई.
Published : November 29, 2025 at 7:04 PM IST
धौलपुर: एनएच 123 स्थित उमराहरा गांव के नजदीक शनिवार शाम को पिकअप और बाइक में जोरदार टक्कर हो गई. इस हादसे में बाइक चालक एवं 4 साल के बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई. बाइक सवार दो महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया.
सैपऊ थाना प्रभारी प्रविंद्र कुमार रावत ने बताया कि पिकअप गाड़ी और बाइक की टक्कर में युवक एवं बच्चे की मौत हुई है. घायल दोनों महिलाओं को ट्रॉमा सेंटर में शिफ्ट कर दिया. परिजनों के पहुंचने पर रविवार को पोस्टमार्टम कराएंगे. पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहन जब्त कर लिए. पिकअप चालक फरार हो गया.
पढ़ें: ओवरटेक करते समय ट्रेलर के नीचे आई बाइक, पिता-पुत्री की मौत, मां गंभीर घायल
पुलिस के अनुसार, सहजपुर निवासी धीरज पुत्र महेश जाटव बाइक पर नीरज पत्नी नवल किशोर,गीता पत्नी महेश एवं 4 वर्षीय पीयूष पुत्र नवल किशोर को बिठाकर रिश्तेदार की शादी में जा रहा था. उमराहरा के पास बाइक के सामने गोवंश आ गया. इससे बाइक टकरा गई और सवार गिर गए. इसी दौरान धौलपुर की तरफ से आई तेज रफ्तार पिकअप चारों को रौंदती हुई निकल गई. धीरज और पीयूष की मौके पर मौत हो गई. नीरज और गीता गंभीर घायल हो गईं.घटना के बाद मौके पर भीड़ जुट गई. स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को एंबुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया. दोनों शव मोर्चरी में रखवा दिए.