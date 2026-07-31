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सरकारी स्कूल की 11वीं की छात्रा से दुष्कर्म, आधी छुट्टी में पीड़िता को घर ले गया था पीटीआई

चूरू: जिले के सांडवा थाना इलाके में सरकारी स्कूल के शारीरिक शिक्षक (पीटीआई) के 11वीं कक्षा की दलित नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है. पीड़िता के पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने राजकीय विद्यालय में कार्यरत पीटीआई के खिलाफ मामला दर्ज किया है. घटना के विरोध में परिजनों और ग्रामीणों ने शुक्रवार को राजकीय विद्यालय के मुख्य गेट पर ताला लगाकर प्रदर्शन किया और आरोपी शिक्षक की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की. मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी सज्जन सिंह सैनी ने आरोपी शिक्षक को निलंबित कर विभागीय जांच शुरू कर दी.

सुजानगढ़ डीएसपी दरजाराम ने बताया कि सांडवा थाने में गुरुवार रात दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया गया. पीड़िता का मेडिकल कराया है. अनुसंधान कर जो भी आरोपी है, उस पर जल्द से जल्द विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी. वहीं सांडवा थानाधिकारी महेंद्र कुमार ने बताया कि पी​ड़िता के पिता ने रिपोर्ट दी कि उनकी बेटी राजकीय विद्यालय में 11वीं की छात्रा है. विद्यालय में अध्ययन के दौरान वहां कार्यरत पीटीआई ने छात्रा से उसके घर का संपर्क प्राप्त कर लिया. 30 जुलाई को छात्रा रोजाना की तरह विद्यालय गई थी. आधी छुट्टी के बाद वह कक्षा में वापस नहीं लौटी. अन्य छात्राओं की ओर से जानकारी देने पर विद्यालय के शिक्षकों ने छात्रा के पिता को फोन कर बताया कि उनकी बेटी स्कूल में नहीं है. पिता तलाश करते हुए विद्यालय पहुंचे. इसी दौरान करीब 12:30 बजे छात्रा डरी-सहमी विद्यालय लौटी. घर पहुंचने पर छात्रा ने परिजनों को बताया कि सुबह करीब 10:20 बजे आरोपी शिक्षक ने उसे विद्यालय के सामने इशारा कर बुलाया. शिक्षक छात्रा को एक गली में ले गया एवं बहला-फुसलाकर तथा दबाव बनाकर मोटरसाइकिल पर बैठाया. आरोप है कि शिक्षक उसे अपने घर ले गया, जहां कोई मौजूद नहीं था. वहां एक कमरे में बंद कर छात्रा से दुष्कर्म किया.

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