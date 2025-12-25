Save Aravalli: अरावली को लेकर राष्ट्रपति सचिवालय में दायर हुई याचिका, 100 मीटर ऊंचाई की शर्त हटाने की मांग
याचिका में कहा गया कि ऊंचाई का यह मापदंड पर्यावरण के लिए गंभीर संकट पैदा कर सकता है- इससे जैव विविधता पर खतरा है.
बूंदी: 100 मीटर और उससे अधिक ऊंची पहाड़ियों को ही अरावली पर्वतमाला मानने की परिभाषा के विरोध में पारिस्थितिकी तंत्र और पर्यावरण संरक्षण के आधार पर इस परिभाषा के पुनर्निर्धारण की मांग को लेकर बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम राष्ट्रपति सचिवालय में एक याचिका दायर की गई. अरावली संरक्षण के लिए आवाज उठाने वाले राजस्थान बीज निगम के पूर्व निदेशक व बूंदी के कांग्रेस नेता चर्मेश शर्मा ने यह याचिका दायर की. इसी विषय पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में भी शिकायत दर्ज कराई गई है.
याचिका में अरावली को 'आधे भारत की जीवन रेखा' बताते हुए कहा गया है कि भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की समिति द्वारा सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा, राजस्थान व अन्य राज्यों में 100 मीटर या उससे अधिक ऊंची पहाड़ियों को ही अरावली पर्वतमाला मानने की रिपोर्ट प्रस्तुत करना और सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे स्वीकार करना, पर्यावरण और भविष्य के मानव जीवन के हितों के विपरीत है.
संशोधित रिपोर्ट प्रस्तुत करे पर्यावरण मंत्रालय: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम दायर याचिका में मांग की गई है कि ऊंचाई वाली शर्त के मामले में भारत सरकार को एक नई उच्चस्तरीय समिति गठित करनी चाहिए. इसके बाद अरावली पर्वतमाला के संदर्भ में ऊंचाई के 'अव्यावहारिक' प्रावधान हटाकर सुप्रीम कोर्ट में एक संशोधित रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए. इसमें ऊंचाई की बाध्यता को समाप्त कर पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिक संतुलन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए.
जैव विविधता के नष्ट होने का खतरा: शर्मा : राष्ट्रपति सचिवालय में दायर याचिका में चर्मेश शर्मा ने कहा कि अरावली पर्वतमाला के संदर्भ में ऊंचाई का यह मनमाना मापदंड भविष्य में पर्यावरण के लिए गंभीर संकट पैदा कर सकता है और इससे जैव विविधता के समाप्त होने का खतरा है. उन्होंने मांग की कि अरावली के संरक्षित दायरे की परिभाषा ऊंचाई या दूरी के स्थान पर वैज्ञानिक आधार और पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देकर तय की जानी चाहिए.