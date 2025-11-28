ETV Bharat / state

दिल्ली हाईकोर्ट में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए दायर की गई याचिका, सख्त कदम उठाने की मांग

दिल्ली हाईकोर्ट में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए एक याचिका दायर की गई है, जिसमें सख्त कदम उठाने की मांग की गई है.

वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए कोर्ट में याचिका
वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए कोर्ट में याचिका (File Photo)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 28, 2025 at 1:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए तात्कालिक और दीर्घकालिय उपाय करने का दिशानिर्देश जारी करने की मांग की गई है. याचिका ग्रेटर कैलाश पार्ट 2 वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से महासचिव संजय राणा ने दायर किया है. याचिका में कहा गया है कि दिल्ली में वायु खतरनाक श्रेणी में होने के बावजूद ग्रैप-3 हटा दिया गया. ग्रैप-3 हटाने के पहले प्राधिकरणों ने स्थिति को बिगड़ने से बचाने के लिए समय पर जरुरी कदम नहीं उठाये हैं, जिसकी वजह से स्थिति और बिगड़ने की आशंका है.

याचिका में कहा गया है कि दिल्ली सरकार ने समय रहते कदम नहीं उटाया जिसकी वजह से यहां के लोगों की जिंदगी खतरे में आ गयी है. दिल्ली में हेल्थ इमरजेंसी की स्थिति आ गयी है. याचिका में कहा गया है कि दिल्ली में लगातार वायु प्रदूषण से लोगों के फेफड़ों पर काफी असर पड़ता है और इससे दिल्ली के लोगों की तबीयत खराब हो रही है. वायु प्रदूषण को रोकने के लिए जो वर्तमान में उपाय किए जाने चाहिए वे नहीं किए जा रहे हैं. वायु प्रदूषण रोकने के लिए निर्माण और डेमोलिशन पर खास नजर रखना होगा, क्योंकि इससे धूल बढ़ती है.

इसके अलावा सड़कों की धूल, वाहनों से उत्सर्जन और औद्योगिक ईकाईयों से उत्सर्जन को भी कम करने पर ध्यान देना होगा. याचिका में कहा गया है कि दिल्ली में खुले में कचरा जलाने पर भी पूरे तरीके से रोक लगाना होगा. दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव क्लीन एयर एक्शन प्लान बनाने की जरुरत है, जिसमें समयबद्ध तरीके से वायु प्रदूषण रोकने और एक्यूआई में सुधार पर जोर देना होगा.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

PETITION FOR AIR POLLUTION CONTROL
DELHI HIGH COURT ON AIR POLLUTION
वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए याचिका
PETITION IN DELHI HC FOR POLLUTION
AIR POLLUTION IN DELHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.