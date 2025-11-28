ETV Bharat / state

दिल्ली हाईकोर्ट में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए दायर की गई याचिका, सख्त कदम उठाने की मांग

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए तात्कालिक और दीर्घकालिय उपाय करने का दिशानिर्देश जारी करने की मांग की गई है. याचिका ग्रेटर कैलाश पार्ट 2 वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से महासचिव संजय राणा ने दायर किया है. याचिका में कहा गया है कि दिल्ली में वायु खतरनाक श्रेणी में होने के बावजूद ग्रैप-3 हटा दिया गया. ग्रैप-3 हटाने के पहले प्राधिकरणों ने स्थिति को बिगड़ने से बचाने के लिए समय पर जरुरी कदम नहीं उठाये हैं, जिसकी वजह से स्थिति और बिगड़ने की आशंका है.

याचिका में कहा गया है कि दिल्ली सरकार ने समय रहते कदम नहीं उटाया जिसकी वजह से यहां के लोगों की जिंदगी खतरे में आ गयी है. दिल्ली में हेल्थ इमरजेंसी की स्थिति आ गयी है. याचिका में कहा गया है कि दिल्ली में लगातार वायु प्रदूषण से लोगों के फेफड़ों पर काफी असर पड़ता है और इससे दिल्ली के लोगों की तबीयत खराब हो रही है. वायु प्रदूषण को रोकने के लिए जो वर्तमान में उपाय किए जाने चाहिए वे नहीं किए जा रहे हैं. वायु प्रदूषण रोकने के लिए निर्माण और डेमोलिशन पर खास नजर रखना होगा, क्योंकि इससे धूल बढ़ती है.