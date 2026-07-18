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भरतपुर में देर रात फायरिंग: शराब ठेके के पीछे आपसी विवाद में अधेड़ को मारी गोली, भैंस खरीदने आया था पीड़ित

घायल को कुछ दिन पहले भी गोली मारने का मामला सामने आया था. पुलिस दोनों घटनाओं के बीच संबंध की भी जांच कर रही है.

A Person Injured In Firing
फायरिंग में घायल व्यक्ति (ETV Bharat Bharatpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 18, 2026 at 8:49 AM IST

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भरतपुर: जिले के बयाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात आपसी विवाद के चलते फायरिंग की वारदात से सनसनी फैल गई. बयाना-हिंडौन मार्ग पर कारवारी गांव के पास स्थित शराब ठेके के पीछे एक अधेड़ व्यक्ति को गोली मार दी गई. गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया. सूचना मिलते ही बयाना सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को बयाना के उप जिला अस्पताल पहुंचाया. वहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए आरबीएम अस्पताल, भरतपुर रेफर कर दिया.

एएसआई केदार ने बताया कि घायल की पहचान तेजसिंह गुर्जर निवासी खोहरी, वैर के रूप में हुई है. घायल ने पुलिस को दिए प्रारंभिक बयान में कारवारी गांव निवासी जीवाराम उर्फ जीतराम गुर्जर पर कट्टे से गोली मारने का आरोप लगाया है. पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है.पुलिस के अनुसार घटना शुक्रवार देर रात बयाना-हिंडौन मार्ग पर कारवारी गांव के समीप स्थित शराब ठेके के पीछे हुई.

पढ़ें: भरतपुर हत्याकांड के शूटर गिरफ्तार, पुलिस कस्टडी से पिस्टल छीनकर की फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में पैर में लगी गोली

प्रत्यक्षदर्शियों की सूचना पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल पहुंचाया.प्रारंभिक पूछताछ में घायल ने पुलिस को बताया कि वह भैंस खरीदने के लिए आया था और उसकी जेब में करीब तीन लाख रुपए भी थे. इसी दौरान उस पर फायरिंग कर दी गई. हालांकि पुलिस इस दावे की भी जांच कर रही है कि उसके पास वास्तव में इतनी नकदी थी या नहीं और घटना के पीछे वास्तविक कारण क्या था.

जांच के बाद ही साफ होगी तस्वीर: मामले की जांच कर रहे एएसआई केदार ने बताया कि देर रात कासगंज रोड पर फायरिंग की सूचना मिली थी. पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची. घायल बयान देने की स्थिति में था और उसने जीवाराम द्वारा कट्टे से फायरिंग करने की बात कही. घायल को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है और पूरे मामले की जांच जारी है. एएसआई ने कहा कि घायल के शरीर पर जो घाव हैं, वे गोली से हुए हैं या किसी अन्य हथियार से, इसका स्पष्ट पता चिकित्सकीय जांच और विशेषज्ञों की रिपोर्ट के बाद ही चल सकेगा. फिलहाल सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर अनुसंधान किया जा रहा है. पुलिस इस वारदात को पुराने विवाद से जोड़कर भी देख रही है. कुछ दिन पहले कारवारी गांव में जीतराम गुर्जर को अभय फौजी द्वारा गोली मारने का मामला सामने आया था. ऐसे में पुलिस दोनों घटनाओं के बीच किसी संभावित संबंध की भी जांच कर रही है.

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