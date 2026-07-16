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बानसूर में जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष: ट्रैक्टर से कुचलने का आरोप, एक की मौत, दो घायल

डीएसपी मनीषा मीणा ने बताया कि कोटपूतली-बहरोड़ जिले के बानसूर थाना क्षेत्र के बबेरा गांव में जमीनी विवाद के चलते एक ही परिवार के दो पक्ष आमने-सामने आ गए. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि हिंसक संघर्ष में बदल गया.

कोटपूतली/बहरोड़: बानसूर थाना क्षेत्र के बबेरा गांव में जमीनी विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया. एक ही परिवार के दो पक्षों के बीच हुई मारपीट में आरोप है कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर दो ट्रैक्टर चढ़ा दिए. इस हादसे में तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से एक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है.

आरोप है कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के लोगों पर दो ट्रैक्टर चढ़ा दिए, जिससे तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.घटना में संतराम गुर्जर (60), रघुवीर गुर्जर (62) और सुभाष गुर्जर (27) गंभीर रूप से घायल हुए. सूचना मिलते ही रोटी बैंक की निःशुल्क एंबुलेंस तीनों घायलों को बीडीएम जिला अस्पताल, कोटपूतली लेकर पहुंची. अस्पताल में चिकित्सकों ने संतराम गुर्जर को मृत घोषित कर दिया, जबकि रघुवीर गुर्जर और सुभाष गुर्जर का उपचार जारी है.

घटना की सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था. पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाकर पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है. डीएसपी ने बताया कि अभी तक किसी भी पक्ष की ओर से औपचारिक रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है. दोनों पक्षों की शिकायत मिलने के बाद नियमानुसार मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की गहन जांच कर रही है.