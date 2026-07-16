ETV Bharat / state

बानसूर में जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष: ट्रैक्टर से कुचलने का आरोप, एक की मौत, दो घायल

पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाकर मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है.

Land Dispute In Bansur
घटनाक्रम के बाद मौके पर मौजूद लोग (ETV Bharat Kotputali)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 16, 2026 at 2:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोटपूतली/बहरोड़: बानसूर थाना क्षेत्र के बबेरा गांव में जमीनी विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया. एक ही परिवार के दो पक्षों के बीच हुई मारपीट में आरोप है कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर दो ट्रैक्टर चढ़ा दिए. इस हादसे में तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से एक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है.

डीएसपी मनीषा मीणा ने बताया कि कोटपूतली-बहरोड़ जिले के बानसूर थाना क्षेत्र के बबेरा गांव में जमीनी विवाद के चलते एक ही परिवार के दो पक्ष आमने-सामने आ गए. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि हिंसक संघर्ष में बदल गया.

पढ़ें: तिजारा में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में चली लाठियां और गोली, 3 लोग घायल

आरोप है कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के लोगों पर दो ट्रैक्टर चढ़ा दिए, जिससे तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.घटना में संतराम गुर्जर (60), रघुवीर गुर्जर (62) और सुभाष गुर्जर (27) गंभीर रूप से घायल हुए. सूचना मिलते ही रोटी बैंक की निःशुल्क एंबुलेंस तीनों घायलों को बीडीएम जिला अस्पताल, कोटपूतली लेकर पहुंची. अस्पताल में चिकित्सकों ने संतराम गुर्जर को मृत घोषित कर दिया, जबकि रघुवीर गुर्जर और सुभाष गुर्जर का उपचार जारी है.

घटना की सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था. पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाकर पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है. डीएसपी ने बताया कि अभी तक किसी भी पक्ष की ओर से औपचारिक रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है. दोनों पक्षों की शिकायत मिलने के बाद नियमानुसार मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की गहन जांच कर रही है.

TAGGED:

A PERSON WAS CRUSHED TO DEATH
ELDERLY PERSON RUN OVER BY TRACTOR
CLASH IN FAMILY DUE TO LAND DISPUTE
LAND DISPUTE IN BANSUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.