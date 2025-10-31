ETV Bharat / state

यूपी के इस गांव में 'नककटे' का आतंक; चूहे से भी नुकीले दांत, कई लोगों पर कर चुका हमला, ग्रामीणों ने डीएम से लगाई गुहार

कानपुर: जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह शुक्रवार को जब जनता दर्शन में लोगों की फरियाद को सुन रहे थे. तभी ककवन थाना क्षेत्र के गुमानीपुर गांव से काफी संख्या में ग्रामीण एकजुट होकर उनके सामने पहुंचे और उन्होंने एक स्वर में ऐसी शिकायत की, जिसे सुनकर डीएम व अन्य अधिकारी समेत अन्य फरियादी तक दंग रह गए.

ग्रामीणों ने कहा, साहब! गांव में रहने वाला अनवर आए दिन झगड़े के बाद लोगों पर हमला कर उनकी नाक को काट लेता है, उसके दांत चूहे से भी ज्यादा पैने हैं. डीएम ने ग्रामीणों की इस गंभीर समस्या को देखते हुए तत्काल अधिकारियों को जांच कर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए हैं.



गुमानीपुर गांव के रहने वाले अवधेश ने डीएम को बताया कि अलवर पूरे गांव के लिए आतंक का पर्याय बन चुका है. उसने अब 7-8 लोगों की नाक को दांत से काट लिया है. उन्होंने बताया कि, वह खुद भी अनवर के हमले का शिकार हुए हैं. ग्रामीणों ने बताया कि अनवर का व्यवहार अब काफी ज्यादा हिंसक हो गया है. वह मामूली बातों पर लोगों से झगड़ता है और फिर उन पर झपट्टा मार कर नाक को काट लेता है. कई लोग बुरी तरह घायल भी हो चुके और उन्हें अस्पताल में इलाज तक करना पड़ा.



एक अन्य ग्रामीण ने कहा कि अगर कोई अपनी नाक को अनवर से बचा भी लेता है तो वह उसका अंगूठा या फिर कान बुरी तरीके से चबा लेता है. लोग उसके आतंक से इस तरीके से दहशत में आ गए हैं कि अनवर को 'नककटा' के नाम बुलाने लगे हैं. लोग उसके घर का पता नककटा कहकर पूछते हैं. आलम यह है कि लोग उसके पास तो छोड़ो उसके घर से भी गुजरने में अब घबराते हैं.