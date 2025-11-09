एजुकेशन लोन पर सब्सिडी नहीं दी, बैंक पर लगाया 32 हजार रुपए का हर्जाना
जिला उपभोक्ता आयोग ने ग्राहक को लोन पर सब्सिडी नहीं देने पर बैंक पर हर्जाना लगाया है.
Published : November 9, 2025 at 7:04 AM IST
जयपुर: जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-द्वितीय ने ग्राहक को एजुकेशन लोन पर सब्सिडी नहीं देने को सेवादोष व अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस मानते हुए बैंक ऑफ इंडिया की वैशाली नगर ब्रांच पर 32 हजार रुपए हर्जाना लगाया है. वहीं बैंक को निर्देश दिए हैं कि वह 2012-13 से लेकर 2014-15 तक की सब्सिडी राशि 3,03,826 रुपए एक महीने में परिवादी के लोन खाते में जमा करवाए. आयोग के अध्यक्ष ग्यारसीलाल मीणा और सदस्य सुप्रिया अग्रवाल व अजय कुमार ने यह आदेश रवि सिंह चौधरी के परिवाद पर दिए.
परिवाद में कहा गया कि उसने चार साल के बीटेक कोर्स के लिए विपक्षी बैंक के यहां पर सितंबर, 2010 में एजुकेशन लोन के लिए आवेदन किया. बैंक ने उसका 5,40,000 रुपए एजुकेशन लोन मंजूर किया. वहीं उसने 2014 में बीटेक कोर्स बिना किसी रुकावट पूरा कर लिया. परिवाद में कहा गया कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कमजोर वर्ग के लोगों को एजुकेशन के लिए साल 2009 में सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम लांच की. इस स्कीम में वे लोग पात्र थे जिनकी सभी स्रोतों से वार्षिक आय 4.50 लाख रुपए से कम थी.
परिवादी के माता-पिता की वार्षिक आय 4.50 लाख रुपए से कम थी, लेकिन बैंक ने उसे 2010-11 व 2011-12 के लिए ही ब्याज पर सब्सिडी दी. जबकि उसने तहसीलदार की ओर से जारी आय का प्रमाण पत्र भी बैंक में पेश कर दिया था. बैंक के इस सेवादोष को उपभोक्ता आयोग में चुनौती देते हुए परिवादी ने कहा कि कोर्स के सभी सालों के लिए बैंक को सब्सिडी देनी थी. इसलिए उसे सब्सिडी की राशि हर्जा-खर्चा सहित दिलवाई जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए आयोग ने सब्सिडी राशि के साथ ही बैंक पर हर्जाना लगाया है.