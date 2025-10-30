ETV Bharat / state

बाड़मेर में दिखा दुर्लभ 'साइलेंट किलर' सांप, स्नेक कैचर ने रेस्क्यू कर सुरक्षित छोड़ा

खारा गांव में किसान के घर में घुसा यह सांप दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक माना जाता है.

किसान के घर में घुसा सांप
किसान के घर में घुसा सांप (ETV Bharat Barmer)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 30, 2025 at 11:03 AM IST

2 Min Read
बाड़मेर: रेगिस्तान के इलाके में दुर्लभ माने जाने वाले पीवणा सांप के जिले के खारा गांव में एक किसान के घर में घुसने से गुरुवार को हड़कंप मच गया. सांप को देखते ही किसान ने तुरंत स्नेक रेस्क्यू करने वाले मुकेश माली को सूचना दी. सूचना मिलते ही मुकेश माली अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद सांप को सुरक्षित पकड़ लिया. इसके बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली. मुकेश ने पीवणा सांप को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया है.

दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक: मुकेश माली ने बताया कि उन्हें खारा गांव में एक किसान के घर में सांप दिखने की सूचना मिली थी. मौके पर पहुंचकर पता चला कि यह पीवणा सांप था, जिसे 'साइलेंट किलर' के नाम से भी जाना जाता है. यह दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक है और मुख्य रूप से रेगिस्तानी बॉर्डर क्षेत्रों में पाया जाता है. यह रात में सक्रिय रहने वाला सांप है और इंसानों की शरीर की गर्मी की ओर आकर्षित होता है, इसलिए अक्सर बिस्तरों पर चला जाता है.

स्नेक कैचर मुकेश माली (ETV Bharat Barmer)

मुकेश माली ने पीवणा सांप को लेकर फैली भ्रांतियों पर भी रोशनी डाली. उन्होंने कहा कि कई लोग मानते हैं कि यह सांप रात में सोते व्यक्ति के सीने पर बैठकर अपनी सांस से जहर छोड़ता है, लेकिन हकीकत यह है कि यह अपने छोटे दांतों से काटता है, जिससे कोई निशान नहीं पड़ता. जहर धीरे-धीरे खून में फैलता है और कुछ ही देर में व्यक्ति की मौत हो सकती है.

मुकेश माली ने लोगों से अपील की कि घर या आसपास कोई सांप दिखे तो उसे मारने की कोशिश न करें, बल्कि उचित दूरी बनाए रखें और तुरंत उन्हें या संबंधित टीम को सूचित करें. इस घटना से क्षेत्र में सांपों के प्रति जागरूकता बढ़ाने की जरूरत एक बार फिर सामने आई है.

