बाड़मेर में दिखा दुर्लभ 'साइलेंट किलर' सांप, स्नेक कैचर ने रेस्क्यू कर सुरक्षित छोड़ा

बाड़मेर: रेगिस्तान के इलाके में दुर्लभ माने जाने वाले पीवणा सांप के जिले के खारा गांव में एक किसान के घर में घुसने से गुरुवार को हड़कंप मच गया. सांप को देखते ही किसान ने तुरंत स्नेक रेस्क्यू करने वाले मुकेश माली को सूचना दी. सूचना मिलते ही मुकेश माली अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद सांप को सुरक्षित पकड़ लिया. इसके बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली. मुकेश ने पीवणा सांप को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया है.

दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक: मुकेश माली ने बताया कि उन्हें खारा गांव में एक किसान के घर में सांप दिखने की सूचना मिली थी. मौके पर पहुंचकर पता चला कि यह पीवणा सांप था, जिसे 'साइलेंट किलर' के नाम से भी जाना जाता है. यह दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक है और मुख्य रूप से रेगिस्तानी बॉर्डर क्षेत्रों में पाया जाता है. यह रात में सक्रिय रहने वाला सांप है और इंसानों की शरीर की गर्मी की ओर आकर्षित होता है, इसलिए अक्सर बिस्तरों पर चला जाता है.