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रिम्स में हुई जटिल ओपन हार्ट सर्जरी, दुर्लभ हृदय रोग से ग्रस्त थी महिला

रांची के रिम्स में एक मरीज की जटिल ओपन हार्ट सर्जरी चिकित्सकों द्वारा सफलतापूर्वक की गयी है.

A patient underwent complex open heart surgery at RIMS in Ranchi under Ayushman scheme
ऑपरेशन करते चिकित्सक (रिम्स,रांची) (सौ. RIMS)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 22, 2026 at 11:16 PM IST

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रांची: राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (RIMS) रांची के कार्डियोथोरेसिक एवं वैस्कुलर सर्जरी (CTVS) विभाग ने दुर्लभ एवं गंभीर हृदय रोग से पीड़ित 35 वर्षीय महिला का सफल ओपन हार्ट सर्जरी कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है. पलामू की रहने वाली महिला का पूरा इलाज और ऑपेरशन आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत निःशुल्क हुआ.

रिम्स के जनसंपर्क अधिकारी डॉ. शिशिर कुमार ने बताया कि पलामू की महिला पिछले कई महीनों से लगातार बुखार, सांस फूलने तथा हृदय गति तेज रहने जैसी समस्याओं से जूझ रहीं थी. उनकी स्थिति गंभीर होने पर उन्हें रिम्स के मेडिसिन विभाग से कार्डियोथोरेसिक विभाग में स्थानांतरित किया गया. जहां जांच के दौरान इकोकार्डियोग्राफी एवं कार्डियक सीटी स्कैन में पता चला कि मरीज इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस (Infective Endocarditis) नामक दुर्लभ एवं जानलेवा हृदय रोग से पीड़ित है.

मेडिकल जांच में यह भी पाया गया कि मरीज के हृदय के बाएं भाग में स्थित माइट्रल वाल्व पर अत्यंत बड़ा वेजिटेशन (संक्रमित ऊतक) विकसित हो गया था. जिससे माइट्रल वाल्व लगभग पूरी तरह नष्ट हो चुका था. रोगी हृदय विफलता (Heart Failure) की अवस्था में थी और ऑपरेशन से पूर्व उन्हें हाई-फ्लो ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया था.

विशेषज्ञ चिकित्सकों के अनुसार, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस एक गंभीर संक्रमणजनित बीमारी है जो हृदय के वाल्वों को क्षतिग्रस्त कर देती है. इसका समय पर उपचार न मिलने पर स्ट्रोक, अचानक हृदय गति रुकने (Sudden Cardiac Arrest) अथवा कई दफा मृत्यु का कारण भी बन जाता है.

मरीज की गंभीर स्थिति को देखते हुए तत्काल शल्य चिकित्सा आवश्यक थी. ऐसे में रिम्स की अमृत फार्मेसी से आयुष्मान योजना के अंतर्गत आवश्यक सर्जिकल सामग्री उपलब्ध कराई गई. जिसके बाद गत सोमवार को सफल ओपन हार्ट सर्जरी की गई. सर्जरी के दौरान हृदय में मौजूद वेजिटेशन को पूरी तरह निकाल दिया गया. साथ ही क्षतिग्रस्त माइट्रल वाल्व को हटाकर कृत्रिम वाल्व प्रत्यारोपित किया गया.

वर्तमान में मरीज की स्थिति संतोषजनक है तथा उनके लक्षणों में उल्लेखनीय सुधार देखा जा रहा है. सर्जरी के दौरान निकाले गए वेजिटेशन एवं क्षतिग्रस्त वाल्व को विस्तृत जांच के लिए भेजा गया है. जिससे रोग की प्रकृति एवं कारणों की और अधिक सटीक जानकारी प्राप्त हो सकेगी.

इस जटिल सर्जरी का नेतृत्व कार्डियोथोरेसिक विभागाध्यक्ष प्रो. (डॉ.) पंकज बोदरा के मार्गदर्शन में डॉ. राकेश चौधरी ने किया. ऑपरेशन टीम में ओटी असिस्टेंट राजेंद्र, खुशबू, सरोज, अभिषेक एवं पल्लवी शामिल रहे. कार्डियक एनेस्थीसिया टीम का नेतृत्व प्रो. डॉ. शिव प्रिये एवं डॉ. मुकेश कुमार ने किया. सर्जरी में रेजिडेंट चिकित्सकों डॉ. अमित, डॉ. चंदन, डॉ. इजा बेल, डॉ. अर्जुन, डॉ. अभिषेक तथा डॉ. विक्की ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

सर्जरी के पश्चात कार्डियोथोरेसिक आईसीयू में इंचार्ज सिस्टर सुनीता, प्रिसिला, रीना, परफ्यूजनिस्ट अमित तथा फ्लोर स्टाफ प्रीति, सोनी, नीरज एवं सूरज ने मरीज की सतत एवं त्वरित देखभाल सुनिश्चित की. रिम्स प्रबंधन ने इस सफल सर्जरी को संस्थान की उन्नत हृदय शल्य चिकित्सा सेवाओं, विशेषज्ञ चिकित्सकीय टीम तथा आयुष्मान भारत योजना के प्रभावी क्रियान्वयन का उत्कृष्ट उदाहरण बताया है.

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