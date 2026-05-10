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सरदारशहर: इंजेक्शन लगने के बाद मरीज की मौत, परिजनों में आक्रोश, डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप

चूरू के सरदारशहर में राजकीय उपजिला अस्पताल के डॉक्टर के सरकारी आवास पर इलाज के दौरान 60 वर्षीय मरीज रामलाल नाई की मौत हो गई.

इंजेक्शन लगने के बाद मरीज की मौत
अस्पताल में मौजूद परिजन और पुलिस (ETV Bharat Churu)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 10, 2026 at 5:20 PM IST

3 Min Read
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चूरू: जिले के सरदारशहर में राजकीय उपजिला अस्पताल के एक डॉक्टर के सरकारी आवास पर इलाज के दौरान मरीज की मौत होने का मामला सामने आया है. घटना के बाद परिजनों ने डॉक्टर पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं. वहीं, मृतक के परिजनों का कहना है कि उन पर अब समझौते का दबाव बनाया जा रहा है. मामले के बाद अस्पताल और डॉक्टर के सरकारी आवास के बाहर लोगों की भीड़ जुट गई तथा माहौल तनावपूर्ण हो गया.

अस्पताल प्रभारी डॉक्टर चंद्रभान जांगिड़ ने बताया कि रायपुरिया निवासी 60 वर्षीय रामलाल नाई सांस की बीमारी से पीड़ित थे. परिजन उन्हें इलाज के लिए सरदारशहर लेकर आए और राजकीय उपजिला अस्पताल के डॉक्टर चंदन मोठसरा को उनके सरकारी आवास पर दिखाया. वहीं, परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने कुछ जरूरी जांच लिखी और वहां मौजूद एक युवक को मरीज को इंजेक्शन लगाने के लिए कहा. आरोप है कि युवक द्वारा इंजेक्शन लगाए जाने के तुरंत बाद रामलाल की तबीयत बिगड़ गई और उनकी मौत हो गई.

सुनिए क्या बोले अधिकारी और परिजन (ETV Bharat Churu)

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परिजनों के अनुसार घटना के बाद डॉक्टर ने उन्हें तुरंत मरीज को राजकीय उपजिला अस्पताल की इमरजेंसी में ले जाने के लिए कहा और बताया कि वहां ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध नहीं है. परिजन मरीज को इमरजेंसी वार्ड लेकर पहुंचे और डॉक्टर को फोन किया, लेकिन डॉक्टर काफी देर तक नहीं पहुंचे. परिजनों का आरोप है कि कई बार फोन करने के बाद डॉक्टर अस्पताल पहुंचे और मरीज को मृत घोषित कर दिया. मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने डॉक्टर से देरी से आने का कारण पूछा तो डॉक्टर ने कथित रूप से कहा कि “अब कुछ नहीं हो सकता, जहां जाना है चले जाओ.” घटना के बाद परिजनों ने शव को राजकीय उपजिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया.

पुलिस पहुंची अस्पताल: सूचना मिलने पर एसआई ओमप्रकाश यादव पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली. वहीं, राजकीय उपजिला अस्पताल के प्रभारी डॉ. चंद्रभान जांगिड़ ने बताया कि सरकारी आवास पर इलाज के दौरान इंजेक्शन लगने के बाद मरीज की मौत हुई है. एसआई ओमप्रकाश यादव ने बताया कि परिजनों से समझाइश की जा रही है. परिजनों का कहना है कि उनके अन्य रिश्तेदार भी पहुंच रहे हैं, जिसके बाद आगे की कार्रवाई को लेकर निर्णय लिया जाएगा.

घटना के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं. सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कोई सरकारी डॉक्टर अपने सरकारी आवास पर इस प्रकार मरीजों का इलाज कर सकता है. वहीं, जिस युवक ने मरीज को इंजेक्शन लगाया, उसकी पहचान और योग्यता को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं. साथ ही इंजेक्शन सही मात्रा और सही तरीके से लगाया गया या नहीं, यह भी जांच का विषय बना हुआ है. फिलहाल मामले को लेकर परिजनों में आक्रोश है और पुलिस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है.

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चूरू में इंजेक्शन लगाते के मौत
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