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विकास को तरसता गुमला का बेन्दवाकोना गांव, कंधे पर ढोकर मरीज को पहुंचाया गया अस्पताल

गुमला: झारखंड सरकार के "अबुआ सरकार, अबुआ राज" के दावों के बीच गुमला जिला के रायडीह प्रखंड से बुनियादी सुविधाओं के अभाव की एक दर्दनाक तस्वीर सामने आई है.

प्रखंड के सुरसांग थाना अंतर्गत पो-कोब्जा ग्राम पंचायत के राजस्व ग्राम रमजा स्थित 'बेन्दवाकोना' गांव आज भी आजादी के इतने सालों बाद मूलभूत सुविधाओं और विकास की राह तक रहा है.

गुमला के बेन्दवाकोना गांव में गेडुआ भार में ढोकर मरीज को अस्पताल पहुंचाया गया. (ETV Bharat)

ताजा मामला रविवार का है, जहां बेन्दवाकोना गांव की 24 वर्षीय बृंदावती देवी (पति गणेश सिंह) की अचानक तबीयत काफी बिगड़ गई. गांव में पक्की सड़क न होने के कारण कोई भी गाड़ी घर तक नहीं पहुंच सकती थी. महिला की गंभीर स्थिति को देखते हुए ग्रामीणों ने तत्परता दिखाई और मरीज को 'गेडुआ भार' में लादकर पैदल ही दो किलोमीटर दूर मुख्य सड़क तक पहुंचाया. इसके बाद परिजनों ने निजी वाहन की व्यवस्था कर उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल गुमला में भर्ती कराया.

स्थानीय निवासी ब्रजनाथ सिंह ने व्यथा सुनाते हुए बताया कि बेन्दवाकोना के लोग आज के दौर में भी सड़क, बिजली और स्वच्छ पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं से पूरी तरह वंचित हैं. गांव में रोड न होने से आपातकालीन स्थिति में मरीज को खाट या गेडुआ भार पर लादकर 2 किलोमीटर पैदल मुख्य मार्ग तक ले जाना पड़ता है. गांव में अब तक बिजली नहीं पहुंची है. ग्रामीण आज भी डिबरी जलाकर अंधेरे में रहने को मजबूर हैं. पीने के साफ पानी की कोई व्यवस्था नहीं है. लोग डाड़ी-चुवां का दूषित पानी पीने के लिए विवश हैं.