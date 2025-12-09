गाजियाबाद में इस दिन लग रही पासपोर्ट लोक अदालत, बिना अपॉइंटमेंट हो जाएगा काम
गाजियाबाद में 11 दिसंबर को पासपोर्ट लोक अदालत लगने जा रही है, इस लोक अदालत में 50 एप्लीकेंशस के निस्तारण का लक्ष्य रखा गया है.
नई दिल्ली/गाजियाबाद: अगर आपका भी पासपोर्ट लंबे समय से किसी कारणवश अटका हुआ है तो पासपोर्ट अदालत में आप अपनी पासपोर्ट संबंधित समस्या का तुरंत निस्तारण कर सकते हैं. गाजियाबाद के कमला नेहरू नगर स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में पासपोर्ट लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. पासपोर्ट अदालत में अपनी समस्या का निस्तारण करने के लिए किसी भी तरह के अपॉइंटमेंट आदि लेने की आवश्यकता नहीं होगी. पासपोर्ट लोक अदालत का उद्देश्य लंबे समय से पासपोर्ट से संबंधित मामलों का शीघ्र और पारदर्शी तरीके से निस्तारण करना है.
पासपोर्ट लोक अदालत का स्थान और समय
क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, गाजियाबाद से मिली जानकारी के मुताबिक, कमला नेहरू नगर स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में गुरुवार 11 दिसंबर 2025 को दोपहर तीन बजे से शाम पांच बजे तक कक्ष संख्या 320 में पासपोर्ट लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. पासपोर्ट लोक अदालत में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी अनुज स्वरूप (भारतीय विदेश सेवा) स्वयं उपस्थित रहेंगे और आवेदकों से बातचीत कर उनकी समस्याओं का निस्तारण करेंगे.
50 आवदेकों की फाइल के निस्तारण का लक्ष्य
क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी अनुज स्वरूप (भारतीय विदेश सेवा) के मुताबिक, विदेश मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुपालन में लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है. समय की सीमित उपलब्धता के कारण लोक अदालत में 50 आवेदकों की फाइलों का निस्तारण किया जाएगा. इस पहल का उद्देश्य नागरिकों को पासपोर्ट संबंधी सेवाएं तुरंत और पारदर्शी रूप से प्रदान करना है. पहले भी क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय द्वारा लोक अदालत का आयोजन किया गया था. जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की पासपोर्ट संबंधी समस्याओं का निस्तारण हुआ था.
यूपी के 13 जिलों के पासपोर्ट आवेदन किए जाते हैं स्वीकार
गाजियाबाद स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में उत्तर प्रदेश के कल 13 जिलों के लिए पासपोर्ट आवेदन स्वीकार किए जाते हैं और इसी कार्यालय से पासपोर्ट जारी होते हैं.
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, हापुड़, मेरठ, मथुरा, गाजियाबाद, गौतमबुधनगर, हाथरस, बुलंदशहर, बागपत, अलीगढ़ और आगरा के पासपोर्ट क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय गाजियाबाद से जारी होते हैं. पासपोर्ट अदालत से कुल 13 जिलों के आवेदकों को फायदा पहुंचेगा.
क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, गाजियाबाद से मिली जानकारी के मुताबिक, ऐसी तमाम फाइलों को चिन्हित किया गया है जो कि लंबे समय से किसी कारणवश लंबित है. आवेदकों को पासपोर्ट लोक अदालत के संबंध में सूचित किया गया है ताकि लंबे समय से लंबित फाइलों का आवेदक लोक अदालत के माध्यम से निस्तारण करा सके.
