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चतरा एयर एंबुलेंस हादसा: 21 दिन बाद जंगल में मिला विमान के इंजन का हिस्सा

चतरा एयर एंबुलेंस हादसे के 21 दिन बाद जंगल में विमान के इंजन का एक हिस्सा मिला है.

Aircraft engine found in forest
जंगल में मिला विमान के इंजन का हिस्सा (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 15, 2026 at 6:37 PM IST

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चतरा: जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र स्थित कासियतू करमटांड जंगल में 23 फरवरी को हुए एयर एंबुलेंस हादसे से जुड़ा एक अहम सुराग 21 दिन बाद सामने आया है. रविवार को महुआ चुनने गए ग्रामीणों को जंगल में विमान के इंजन का एक भाग दिखाई दिया. इसके बाद ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी.

घटनास्थल से एक किलोमीटर दूर गिरा इंजन

सूचना मिलते ही सिमरिया थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और इंजन के हिस्से को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी. बताया जा रहा है कि यह हिस्सा दुर्घटना स्थल से करीब एक किलोमीटर दूर जंगल में मिला है. गौरतलब है कि 23 फरवरी को इसी इलाके में एक एयर एंबुलेंस क्रैश हो गया था, जिसमें पायलट समेत कुल सात लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी. हादसे के बाद से ही विमान के कुछ हिस्सों की तलाश की जा रही थी.

बरामद इंजन के हिस्से को पुलिस ने सुरक्षित कब्जे में ले लिया है और जांच टीम के आने का इंतजार किया जा रहा है. जांच एजेंसियों को उम्मीद है कि इंजन का भाग मिलने से हादसे के कारणों का पता लगाने में महत्वपूर्ण मदद मिलेगी: सूर्य प्रताप सिंह, थाना प्रभारी

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