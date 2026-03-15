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चतरा एयर एंबुलेंस हादसा: 21 दिन बाद जंगल में मिला विमान के इंजन का हिस्सा

चतरा: जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र स्थित कासियतू करमटांड जंगल में 23 फरवरी को हुए एयर एंबुलेंस हादसे से जुड़ा एक अहम सुराग 21 दिन बाद सामने आया है. रविवार को महुआ चुनने गए ग्रामीणों को जंगल में विमान के इंजन का एक भाग दिखाई दिया. इसके बाद ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी.

घटनास्थल से एक किलोमीटर दूर गिरा इंजन

सूचना मिलते ही सिमरिया थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और इंजन के हिस्से को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी. बताया जा रहा है कि यह हिस्सा दुर्घटना स्थल से करीब एक किलोमीटर दूर जंगल में मिला है. गौरतलब है कि 23 फरवरी को इसी इलाके में एक एयर एंबुलेंस क्रैश हो गया था, जिसमें पायलट समेत कुल सात लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी. हादसे के बाद से ही विमान के कुछ हिस्सों की तलाश की जा रही थी.