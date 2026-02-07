ETV Bharat / state

फ्रांस से जयपुर आए पार्सल में मिली नशे की खेप, CBN ने किया जब्त

एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर पार्सल को जब्त कर लिया गया है.

PARCEL CONTAINING NARCOTICS, PARCE INTERCEPTED BY A CBN
जब्त नशीला पदार्थ. (Source: CBN Team)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 7, 2026 at 6:17 PM IST

कोटा/जयपुरः केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (CBN) ने जयपुर में कार्रवाई को अंजाम देते हुए विदेश से आई नशीली खेप को पकड़ा है. यह खेप काफी कम मात्रा में है और इंटरनेशनल पोस्ट के जरिए फ्रांस से भारत पहुंची थी, लेकिन इसके अंतरराष्ट्रीय बाजार में काफी ज्यादा कीमत है.

पकड़े गए पार्सल में लाइसर्जिक एसिड डाइथाइलमाइड (एलएसडी) 0.480 ग्राम मिला है. यह पोकेमोन कार्टून कैरेक्टर के रैपर में पैक होकर आई थी. वहीं, मेथाक्वालोन 4.110 ग्राम है. सीबीएन के डिप्टी कमिश्नर राजस्थान नरेश बुन्देल ने बताया कि उन्हें खुफिया सूचना के जरिए जानकारी मिली थी कि फॉरेन पोस्ट ऑफिस कस्टम्स जयपुर में फ्रांस से हुए पार्सल में नशीली दवा है.

तलाशी में पकड़ा नशीला पदार्थः इसकी सूचना पर एक टीम बनाई गई थी. इसमें जयपुर के अधिकारियों को भी शामिल किया गया था और एफपीओ पर भेजा गया था. यहां पर तलाशी के दौरान 0.480 ग्राम प्रतिबंधित एलएसडी के 20 प्लॉट वाला एक पैकेट मिला है. इसके अलावा 4.110 ग्राम प्रतिबंधित मेथाक्वालोन वाला का पैकेट भी बरामद हुआ है. इस मामले में जांच की जा रही है कि इन्हें किसने भेजा है, इन पैकेट को कौन रिसीव करने वाला था?. साथ ही एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर पार्सल को जब्त कर लिया गया है.

जानें मादक पदार्थ के बारे मेंः लाइसर्जिक एसिड डाइथाइलमाइड (एलएसडी) नशा करने वाला पदार्थ है. इसका उपयोग दवा के रूप में भी किया जाता है, लेकिन कई देशों ने इसे दवा के रूप में उपयोग करने पर भी प्रतिबंध लगाया हुआ है. अंतरराष्ट्रीय मार्केट में इसकी कीमत भी 4 से 5 हजार रुपए प्रति ग्राम है. दूसरी तरफ मेथाक्वालोन प्रदार्थ भी दवा में उपयोग आता है. मेथाक्वालोन भी 5 हजार रुपए प्रति ग्राम है. ये एंग्जायटी और अनिद्रा की दवाई है. इसका केवल दवा में ही उपयोग किया जा सकता है.

