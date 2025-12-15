ETV Bharat / state

हिंडोली के जंगल में शिकारियों के फंदे में फंसा पैंथर, जानिए कैसे बचाया...

बूंदी: रामगढ़ सेंचुरी से सटे हिंडोली वन क्षेत्र में शिकारी बेखौफ हैं. वन क्षेत्र में रविवार रात एक पैंथर शिकारियों के लगाए फंदे में फंस गया. गनीमत रही कि फंदा पैंथर की गर्दन में नहीं फंसा अन्यथा जान के लाले पड़ जाते. सूचना मिलते ही हिंडोली वन विभाग में हड़कंप मच गया. वन विभाग के कर्मचारी तुरंत मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद घायल पैंथर को आजाद कराया. प्राथमिक उपचार के बाद पैंथर को रामगढ़ सेंचुरी के जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया. विभाग की टीम ने जंगल में तलाशी अभियान चला रखा है.

एसीएफ सुनील धाभाई ने बताया कि हिंडोली वन क्षेत्र में पैंथर के फंदे में फंसे होने की सूचना मिलते ही टीम तुरंत रवाना की. पैंथर करीब दो वर्ष का नर है, जिसे रेस्क्यू कर जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया. एसीएफ ने माना कि इस तरह की घटनाएं बेहद गंभीर हैं. यह वन्यजीव संरक्षण के लिए बड़ा खतरा है. घटना के बाद पूरे इलाके में विशेष सर्चिंग शुरू कर दी गई. विभाग की टीमें जंगल का कोना-कोना सर्च कर रही हैं ताकि पता लगाया जा सके कि कहीं और फंदे तो नहीं लगाए गए हैं. शिकारियों की पहचान की जा रही है. विभाग ने संकेत दिए कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों, इसलिए गश्त बढ़ाई जाएगी.