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शाहजहांपुर में आवारा कुत्तों के झुंड ने बच्ची को किया लहूलुहान, अस्पताल में तोड़ दिया दम

आवारा कुत्तों के हमले में बच्ची ने तोड़ा दम. ( ETV Bharat )

शाहजहांपुर: यूपी के शाहजहांपुर में आवारा कुत्तों 11 साल की बच्ची पर एक साथ हमला कर दिया. कुत्तों के हमले में बुरी तरह से घायल बच्ची ने अस्पताल में दम तोड़ दिया. 11 साल की बच्ची खेत से घर वापस लौट रही थी. इस घटना के बाद से आवारा कुत्तों को लेकर इलाके में दहशत फैल गई है. घटना चौक कोतवाली क्षेत्र के ककरा चार्जिंग स्टेशन के पास की है. बताया जा रहा है कि 11 साल की बच्ची स्वलिया अपने पिता के साथ सब्जी के खेत पर गई हुई थी. बच्ची जब खेत से अकेले घर लौट रही थी, तभी चार्जिंग स्टेशन के पास आधा दर्जन से ज्यादा आवारा कुत्तों ने बच्ची को घेरकर उस पर हमला कर दिया. आवारा कुत्तों ने बच्ची के गर्दन पर तीन हमले किए. शाहजहांपुर में आवारा कुत्तों के हमले में बच्ची ने तोड़ा दम. (ETV Bharat)