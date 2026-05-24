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शाहजहांपुर में आवारा कुत्तों के झुंड ने बच्ची को किया लहूलुहान, अस्पताल में तोड़ दिया दम

11 साल की बच्ची खेत से घर वापस लौट रही थी. इस घटना के बाद आवारा कुत्तों को लेकर इलाके में दहशत है.

STRAY DOGS KILLS GIRL
आवारा कुत्तों के हमले में बच्ची ने तोड़ा दम. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 24, 2026 at 4:30 PM IST

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शाहजहांपुर: यूपी के शाहजहांपुर में आवारा कुत्तों 11 साल की बच्ची पर एक साथ हमला कर दिया. कुत्तों के हमले में बुरी तरह से घायल बच्ची ने अस्पताल में दम तोड़ दिया. 11 साल की बच्ची खेत से घर वापस लौट रही थी. इस घटना के बाद से आवारा कुत्तों को लेकर इलाके में दहशत फैल गई है.

घटना चौक कोतवाली क्षेत्र के ककरा चार्जिंग स्टेशन के पास की है. बताया जा रहा है कि 11 साल की बच्ची स्वलिया अपने पिता के साथ सब्जी के खेत पर गई हुई थी. बच्ची जब खेत से अकेले घर लौट रही थी, तभी चार्जिंग स्टेशन के पास आधा दर्जन से ज्यादा आवारा कुत्तों ने बच्ची को घेरकर उस पर हमला कर दिया. आवारा कुत्तों ने बच्ची के गर्दन पर तीन हमले किए.

शाहजहांपुर में आवारा कुत्तों के हमले में बच्ची ने तोड़ा दम. (ETV Bharat)

इसके अलावा उसके पूरे शरीर पर लगभग एक दर्जन जगहों पर कुत्तों ने जानलेवा हमले किए. वहां से गुजर रहे स्थानीय लोगों ने किसी तरह से कुत्तों के हमले से बच्ची को बचाया. खून से सनी बच्ची को देखकर उसका पिता मौके पर ही बेहोश हो गया.

आनन-फानन में बच्ची को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान कुछ देर में ही बच्ची ने दम तोड़ दिया. आवारा कुत्तों के हमले से हुई बच्ची की मौत के बाद इलाके में लोग डरे हुए हैं, जबकि आवारा कुत्ते हमले के बाद खुलेआम घूम रहे हैं. फिलहाल आवारा कुत्तों को लेकर इलाके में दहशत फैली हुई है.

इ मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी डॉ. मेराज आलम का कहना है कि उनके पास थाना सदर बाजार क्षेत्र से 11 साल की बच्ची आई थी, जिसको कई जगह कुत्तों ने काटा था. उसका इलाज किया गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

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