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1 साल का बच्चा पानी से भरे बाल्टी में गिरा, मौत, परिजनों ने निजी अस्पताल पर इलाज में लापरवाही का लगाया आरोप

फरीदाबाद में खेलने के दौरान बाल्टी में गिरकर डूबने से मौत हो गई है. परिजनों न निजी अस्पताल पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया.

CHILD DEATH
मासूम की मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 9, 2026 at 3:05 PM IST

2 Min Read
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फरीदाबाद: जिले के जीवन नगर पार्ट-2 से एक बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया है. यहां खेलते समय एक साल का मासूम बच्चा पानी से भरी बाल्टी में गिर गया. परिजन आनन-फानन में बच्चे को निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. बच्चे की मौत के बाद परिवार में मातम पसरा है. वहीं, परिजनों ने निजी अस्पताल पर इलाज में लापरवाही और शव सौंपने में आनाकानी करने के गंभीर आरोप लगाए हैं.

खेलने के दौरान बच्चा पानी से भरी बाल्टी में जा गिराः हादसे के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. परिजनों ने बताया कि, बच्चा घर पर खेल रहा था. इसी दौरान वह पानी से भरी बाल्टी में गिर गया. परिवार ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया. मासूम की मौत की खबर मिलते ही घर में चीख-पुकार मच गई और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

एक साल का बच्चा पानी से भरे बाल्टी में गिरा (ETV Bharat)

निजी अस्पताल पर गंभीर आरोपः बच्चे की दादी समेत परिवार के अन्य सदस्यों ने निजी अस्पताल पर गंभीर आरोप लगाए हैं. परिजनों का कहना है कि "बच्चे के इलाज में लापरवाही बरती गई और इलाज के नाम पर भारी-भरकम बिल भी तैयार किया गया. परिवार अब बच्चे का सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम कराना चाहता है, ताकि मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सके." परिजनों का आरोप है कि बच्चे की मौत के बाद अस्पताल प्रबंधन ने शव सौंपने में भी आनाकानी की.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाईः मामले की सूचना मिलने के बाद संजय कॉलोनी चौकी से पुलिस टीम मौके पर पहुंची. चौकी इंचार्ज अनिल कुमार ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि करीब एक साल का बच्चा खेलते समय पानी से भरी बाल्टी में गिर गया था. परिवार बच्चे को निजी अस्पताल लेकर गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. बच्चे का पोस्टमार्टम कराया जाएगा और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी."

अस्पताल पर लापरवाही के आरोपों की भी की जा रही है जांचः फिलहाल पुलिस ने पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी है. बच्चे की मौत हादसे में डूबने से हुई या इसके पीछे कोई अन्य वजह रही, इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हो सकेगा. वहीं, परिजनों की ओर से लगाए गए निजी अस्पताल पर लापरवाही के आरोपों की भी जांच की जा रही है.

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