यात्रियों की सुविधा के लिए आनंद विहार–टाटानगर के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, पढ़ें रूट और टाइमिंग

नई दिल्ली: होली के बाद यात्रियों की बढ़ती भीड़ को ध्यान में रखते हुए उत्तर रेलवे ने आनंद विहार टर्मिनल से टाटानगर के बीच एकतरफा आरक्षित विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है. यह विशेष ट्रेन 16 मार्च को चलाई जाएगी, जिससे पूर्वी भारत की ओर जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय के मुताबिक ट्रेन संख्या 04432 आनंद विहार टर्मिनल–टाटानगर वन-वे रिजर्व्ड स्पेशल 16 मार्च को सुबह 5 बजे आनंद विहार टर्मिनल से प्रस्थान करेगी. यह ट्रेन मार्ग में कई प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव लेते हुए अगले दिन दोपहर करीब 1 बजे टाटानगर पहुंचेगी.

ये विशेष ट्रेन मुरादाबाद, बरेली जंक्शन, लखनऊ जंक्शन, सुलतानपुर, वाराणसी जंक्शन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, भभुआ रोड, सासाराम, डेहरी-ऑन-सोन, जपला, गढ़वा रोड जंक्शन, डाल्टनगंज, बरवाडीह जंक्शन, लातेहार, टोरी, बरकाकाना, मुरी और चांडिल जंक्शन जैसे महत्वपूर्ण स्टेशनों पर ठहरेगी. इन स्टेशनों के यात्रियों को भी इस ट्रेन से यात्रा करने का अवसर मिलेगा.

रेलवे अधिकारियों के अनुसार त्योहारों और छुट्टियों के दौरान पूर्वी राज्यों की ओर जाने वाले यात्रियों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हो जाती है. इसी को देखते हुए अतिरिक्त भीड़ को नियंत्रित करने व यात्रियों को बेहतर यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ये विशेष ट्रेन चलाने का फैसला लिया गया है.