विधानसभा में 164 स्कूली विद्यार्थियों की गूंजी आवाज, उठाए मानसिक स्वास्थ्य और करियर काउसिंग के मुद्दे

राजस्थान विधानसभा में छात्र विधायकों की जगह बैठे. छात्रों ने स्पीकर, मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता की भूमिकाएं बखूबी निभाई.

youth parliament in Assembly
युवा संसद का उद्घाटन करते विधानसभा अध्यक्ष देवनानी (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 15, 2025 at 6:41 PM IST

5 Min Read
जयपुर: राजस्थान विधानसभा के ऐतिहासिक सदन में सोमवार को एक अनूठा और प्रेरणादायक दृश्य देखने को मिला. आम सत्रों में विधायकों की गूंजती आवाजों के बजाय, यहां इस बार प्रदेश के 41 जिलों से आए 164 स्कूली छात्र-छात्राओं की सशक्त आवाजें सुनाई दीं. युवा संसद के इस विशेष एक दिवसीय सत्र में इन युवा प्रतिनिधियों ने विधायकों, मंत्रियों और अध्यक्ष की भूमिका निभाते हुए अपने भविष्य से जुड़े गंभीर मुद्दों पर खुलकर बहस की. कोचिंग संस्कृति के दबाव, प्रतिस्पर्धा के तनाव, नशा और मानसिक स्वास्थ्य की चुनौतियों पर केंद्रित इस सत्र में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी पारित किया गया. इसके तहत राज्य के हर स्कूल में मानसिक स्वास्थ्य एवं करियर काउंसलिंग प्रकोष्ठ स्थापित करने और एक राज्यस्तरीय परामर्श कार्यक्रम शुरू करने की मांग की गई. विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने इस अवसर पर युवाओं को लोकतंत्र की मजबूत कड़ी बताते हुए उनसे सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया.

युवा संसद में विद्यार्थियों ने स्कूलों में किशोर-किशोरियों के मानसिक स्वास्थ्य एवं करियर मार्गदर्शन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एक राज्य-स्तरीय काउंसलिंग कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव पारित किया गया. प्रस्ताव के तहत हर विद्यालय में मानसिक स्वास्थ्य एवं करियर काउंसलिंग प्रकोष्ठ स्थापित करने, प्रशिक्षित काउंसलर की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा नियमित परामर्श एवं करियर जागरूकता गतिविधियां संचालित करने के लिए शासन को अधिकृत किया गया. प्रस्ताव में कहा गया कि इस निर्णय से विद्यार्थियों में मानसिक स्थिरता, आत्मविश्वास और करियर चयन की स्पष्टता बढ़ेगी. साथ ही विद्यालयी वातावरण अधिक सुरक्षित एवं सकारात्मक होगा.

छात्रों ने निभाई स्पीकर, मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता की भूमिका: युवा संसद में छात्रों ने मंत्री और विधायक की भूमिकाएं निभाईं. सीकर के यश गोस्वामी स्पीकर, बांसवाड़ा के अथर्व जोशी मुख्यमंत्री, उदयपुर की हिमानी नेता प्रतिपक्ष तथा डूंगरपुर की मौली भट्ट शिक्षा मंत्री की भूमिका में रहीं. दो घंटे के सत्र में 'हमारा भविष्य, हमारा निर्णय', मानसिक स्वास्थ्य, करियर के दबाव और किशोरों के भविष्य के मार्गदर्शन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई. बहस के दौरान छात्रों ने कोचिंग इंडस्ट्री में बढ़ते दबाव, प्रतिस्पर्धा और छात्रों में मानसिक तनाव को गंभीर समस्या बताया. कई प्रतिभागियों ने कहा कि परीक्षा, रैंक और करियर को लेकर समाज व परिवार की अपेक्षाओं के कारण किशोरों में मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं बढ़ रही हैं.

युवाओं में जीवन कौशल विकास जरूरी: अध्यक्ष देवनानी ने कहा कि युवा संसद समय के अनुकूल व्यापक सोच है. दुनिया बदल रही है, कौशल और अवसर बदल रहे हैं. ऐसे समय में जीवन कौशल, वित्तीय साक्षरता, नैतिक मूल्य जैसे गुणों का युवाओं में विकास शैक्षणिक आवश्यकता के साथ-साथ सामाजिक और राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी है. उन्होंने कहा कि युवा लोकतांत्रिक शक्ति के सक्रिय वाहक हैं. जिन सीटों पर विधायक बैठते हैं, उन पर भविष्य के विधायक, वैज्ञानिक, प्रशासक और जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं. यह प्रयास युवाओं को दर्शक नहीं बल्कि 21वीं सदी के विजेता बनाने का है.

मजबूत निर्णय ही सफल जीवन का आधार: स्पीकर देवनानी ने कहा कि पढ़ाई का दबाव, करियर का तनाव, सोशल मीडिया का प्रभाव, तुलना की भावना, अकेलापन और प्रतिस्पर्धा ने युवाओं पर दबाव बनाया है. उन्होंने कहा कि मजबूत मन ही मजबूत निर्णय लेता है और यही जीवन में सफलता का आधार होता है. करियर मार्गदर्शन बहुत महत्वपूर्ण है. दिशा मिल जाए तो औसत क्षमता वाला युवा भी शिखर पर पहुंच सकता है. प्रश्न पूछने वाला युवा ही परिवर्तन की मशाल जला सकता है. विषय को समझें, उसका विश्लेषण करें और धैर्य के साथ निर्णय लें. देवनानी ने युवाओं से आह्वान किया कि वे देश के लिए पढ़ें, खेलें और जिएं. राजस्थान ज्ञान और नेतृत्व में अग्रणी है, युवा मेहनत करें और अपनी प्रतिभा को पहचानें.

सदन में युवाओं की उपस्थिति गौरव की अनुभूति: शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि विधानसभा के ऐतिहासिक भवन में युवाओं की उपस्थिति गौरव की अनुभूति करा रही है. युवा देश का भावी नेतृत्व हैं. उन्होंने कहा कि युवाओं को संवाद और सहभागिता सीखनी होगी, तथा समन्वय के साथ लोकतंत्र को मजबूत बनाना होगा. दिलावर ने कहा कि युवाओं को शालीनता का परिचय देना होगा, दबाव व असमंजस से बचना होगा और उचित मार्गदर्शन के साथ सफलता के शिखर पर पहुंचना होगा. राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के सचिव एवं विधायक संदीप शर्मा ने कहा कि युवा संसद नई पीढ़ी को राष्ट्र नीति-निर्माण से जोड़ने का सार्थक उपक्रम है. यह विविधता से परिपूर्ण राज्य की आकांक्षाओं का मूर्त रूप भी है. सीमित संसाधनों में युवाओं की मेहनत और लगन के साथ प्रगति सुखद है. राजस्थान का युवा उत्साहित है, इनमें संवाद और संस्कृति की भावना है, यही लोकतांत्रिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण है.

