पलामू के जंगलों में मिला नया टाइगर, पीटीआर इलाके में बाघों की संख्या बढ़कर हुई सात!

पलामूः झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व के जंगली इलाके में एक नए बाघ की एंट्री हुई है. बाघ करीब 4 वर्ष का है और नर प्रजाति का है. पलामू टाइगर रिजर्व के हाई रेजोल्यूशन कैमरे में बाघ की तस्वीर कैद हुई है. नया बाघ मिलने के बाद पूरे पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और बाघ के मूवमेंट पर निगरानी रखी जा रही है.

जिस इलाके में बाघ का मूवमेंट है उस इलाके में अतिरिक्त कैमरे और वन कर्मियों के तैनाती की गई है. नए टाइगर के एंट्री के बाद पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में बाघों की संख्या बढ़कर सात हो गई है. संभावना है कि ये नया बाघ मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ या छत्तीसगढ़ के इलाके से पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में दाखिल हुआ है.

पलामू टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक प्रजेशकांत जेना ने बताया कि नए बाघ की एंट्री हुई है, उसके मूवमेंट पर निगरानी रखा जा रहा है. बाघ की तस्वीर कैमरे में कैद हुई.

बाघों की लगातार बढ़ रही संख्या!