पलामू के जंगलों में मिला नया टाइगर, पीटीआर इलाके में बाघों की संख्या बढ़कर हुई सात!

पलामू के जंगली इलाके में एक नये बाघ की मौजूदगी सामने आई है.

A new tiger spotted in forest area of Palamu
प्रतीकात्मक तस्वीर (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 16, 2025 at 4:53 PM IST

पलामूः झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व के जंगली इलाके में एक नए बाघ की एंट्री हुई है. बाघ करीब 4 वर्ष का है और नर प्रजाति का है. पलामू टाइगर रिजर्व के हाई रेजोल्यूशन कैमरे में बाघ की तस्वीर कैद हुई है. नया बाघ मिलने के बाद पूरे पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और बाघ के मूवमेंट पर निगरानी रखी जा रही है.

जिस इलाके में बाघ का मूवमेंट है उस इलाके में अतिरिक्त कैमरे और वन कर्मियों के तैनाती की गई है. नए टाइगर के एंट्री के बाद पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में बाघों की संख्या बढ़कर सात हो गई है. संभावना है कि ये नया बाघ मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ या छत्तीसगढ़ के इलाके से पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में दाखिल हुआ है.

पलामू टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक प्रजेशकांत जेना ने बताया कि नए बाघ की एंट्री हुई है, उसके मूवमेंट पर निगरानी रखा जा रहा है. बाघ की तस्वीर कैमरे में कैद हुई.

बाघों की लगातार बढ़ रही संख्या!

दरअसल 2018 में पलामू टाइगर रिजर्व में बाघों की गिनती हुई थी, जिसमें बाघों की संख्या शून्य बताई गयी थी. 2020 के पलामू टाइगर रिजर्व के बेतला नेशनल पार्क इलाके में एक मृत बाघिन मिली थी. 2021 में पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में लंबे अरसे के बाद एक बाघ मिला था. दूसरा बाघ मार्च 2023 में देखा गया था, तीसरा बाघ नवंबर 2023, चौथा बाघ जनवरी 2024, पांचवा भाग 2024 में ही देखा गया था, 2023 और 2025, जुलाई 2025 में एक नया बाघ देखा गया था. सातवां बाघ अक्टूबर के दूसरे महीने में पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में देखा गया है.

इसे भी पढ़ें- लातेहार के तिलैयाडामर जंगल में बाघ की धमक! वन विभाग का अनुमान, हो सकता है तेंदुआ

इसे भी पढ़ें- बाघ समेत वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए सशस्त्र बल होंगे तैनात, बनाई गयी योजना

इसे भी पढे़ं- पलामू टाइगर रिजर्व में बाघ सम्राट बना रहा अपनी टेरिटरी, रांची के सिल्ली के एक घर से किया गया था रेस्क्यू

NEW TIGER SPOTTED IN FOREST AREA
MONITORING TIGER MOVEMENT
पीटीआर में बाघों की संख्या
PALAMU TIGER RESERVE
TIGER IN JHARKHAND

