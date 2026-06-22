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अब किसानों को मोबाइल एप से मिलेगी खाद, बिचौलिए और कालाबाज़ारी पर लगेगा अंकुश

अब किसानों को मोबाइल एप से मिलेगी खाद, ( ईटीवी भारत )

शामली : देश में उर्वरक वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी, सुव्यवस्थित और किसान-हितैषी बनाने की दिशा में सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. 'नेशनल फ्रेमवर्क फॉर सेल्स फर्टिलाइज़र' (एफएफएस) के तहत अब उर्वरक की खरीद-बिक्री पूरी तरह डिजिटल होने जा रही है. इस नई व्यवस्था के लागू होने के बाद, उर्वरक की कालाबाजारी पर नकेल कसना आसान होगा और किसानों को खाद के लिए भटकना नहीं पड़ेगा. अभी किसानों को खाद लेने के लिए खाद सेंटर के बाहर लंबी-लंबी लाइनों में लगना पड़ता है. ऐसा भी होता है कि कई जगह तो झगड़े भी हो जाते हैं. जिला कृषि अधिकारी प्रदीप कुमार यादव. (ईटीवी भारत) वहीं इस नई व्यवस्था से किसानों को अब लंबी-लंबी लाइनों में लगा नहीं पड़ेगा और वह घर बैठे अपने मोबाइल ऐप के माध्यम से अपना खाद बुक कर सकेंगे और उसे महज 48 घंटे के अंदर किसी भी विक्रेता से प्राप्त कर सकेंगे. हालांकि पुरानी व्यवस्था भी जारी रहेगी और उसे व्यवस्था के माध्यम से भी किसान अपना खाद्य प्राप्त कर सकेंगे. किसान गूगल प्ले स्टोर से नेशनल फ्रेमवर्क फॉर सेल्स फर्टिलाइज़र' का एप्प इंस्टाल कर सकते है और इसे इस्तेमाल कर सकते है. क्या है नई डिजिटल व्यवस्था? जिला कृषि अधिकारी प्रदीप कुमार यादव ने इस नई प्रणाली की जानकारी देते हुए बताया कि अब किसानों को उर्वरक के लिए मोबाइल एप का उपयोग करना होगा. पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन मॉनिटर की जाएगी, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो जाएगी. यह प्रोजेक्ट सीतापुर और रामपुर जनपद में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया है और जल्द ही यह व्यवस्था पूरे प्रदेश में लागू होने वाली है. इससे किसानों को काफी लाभ होगा. इससे किसान घर बैठे अपने खाद की बुकिंग कर सकेगा, तो वहीं कालाबाजारी पर भी अंकुश लगेगा आप किसानों को घर बैठे इस बात की जानकारी अप के माध्यम से मिल सकेगी कि उनके जनपद में किस विक्रेता के पास खाद की उपलब्धता है तो किसान भाई उसी के माध्यम से उस विक्रेता के यहां अपने खाद की बुकिंग कर प्राप्त कर सकेगा.