अब किसानों को मोबाइल एप से मिलेगी खाद, बिचौलिए और कालाबाज़ारी पर लगेगा अंकुश
'नेशनल फ्रेमवर्क फॉर सेल्स फर्टिलाइज़र' (एफएफएस) के तहत अब उर्वरक की खरीद-बिक्री पूरी तरह डिजिटल होने जा रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 22, 2026 at 9:56 AM IST
शामली : देश में उर्वरक वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी, सुव्यवस्थित और किसान-हितैषी बनाने की दिशा में सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है.
'नेशनल फ्रेमवर्क फॉर सेल्स फर्टिलाइज़र' (एफएफएस) के तहत अब उर्वरक की खरीद-बिक्री पूरी तरह डिजिटल होने जा रही है. इस नई व्यवस्था के लागू होने के बाद, उर्वरक की कालाबाजारी पर नकेल कसना आसान होगा और किसानों को खाद के लिए भटकना नहीं पड़ेगा.
अभी किसानों को खाद लेने के लिए खाद सेंटर के बाहर लंबी-लंबी लाइनों में लगना पड़ता है. ऐसा भी होता है कि कई जगह तो झगड़े भी हो जाते हैं.
वहीं इस नई व्यवस्था से किसानों को अब लंबी-लंबी लाइनों में लगा नहीं पड़ेगा और वह घर बैठे अपने मोबाइल ऐप के माध्यम से अपना खाद बुक कर सकेंगे और उसे महज 48 घंटे के अंदर किसी भी विक्रेता से प्राप्त कर सकेंगे.
हालांकि पुरानी व्यवस्था भी जारी रहेगी और उसे व्यवस्था के माध्यम से भी किसान अपना खाद्य प्राप्त कर सकेंगे. किसान गूगल प्ले स्टोर से नेशनल फ्रेमवर्क फॉर सेल्स फर्टिलाइज़र' का एप्प इंस्टाल कर सकते है और इसे इस्तेमाल कर सकते है.
क्या है नई डिजिटल व्यवस्था?
जिला कृषि अधिकारी प्रदीप कुमार यादव ने इस नई प्रणाली की जानकारी देते हुए बताया कि अब किसानों को उर्वरक के लिए मोबाइल एप का उपयोग करना होगा. पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन मॉनिटर की जाएगी, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो जाएगी.
यह प्रोजेक्ट सीतापुर और रामपुर जनपद में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया है और जल्द ही यह व्यवस्था पूरे प्रदेश में लागू होने वाली है. इससे किसानों को काफी लाभ होगा.
इससे किसान घर बैठे अपने खाद की बुकिंग कर सकेगा, तो वहीं कालाबाजारी पर भी अंकुश लगेगा आप किसानों को घर बैठे इस बात की जानकारी अप के माध्यम से मिल सकेगी कि उनके जनपद में किस विक्रेता के पास खाद की उपलब्धता है तो किसान भाई उसी के माध्यम से उस विक्रेता के यहां अपने खाद की बुकिंग कर प्राप्त कर सकेगा.
पंजीकरण और लॉगिन प्रक्रिया: फार्मर आईडी धारक: जिन किसानों की फार्मर आईडी बनी हुई है, वे सीधे आधार या आईडी के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं. लॉगिन होते ही उनकी भूमि का विवरण स्वतः ही पोर्टल पर दिखाई देने लगेगा.
अन्य किसान: जिनके पास फार्मर आईडी नहीं है, वे अपने आधार नंबर का उपयोग करके लॉगिन कर सकते हैं. इसके बाद उन्हें अपनी भूमि का विवरण पोर्टल पर दर्ज करना होगा.
बटाईदार/ठेका किसान: जो किसान बटाई या ठेके पर खेती कर रहे हैं, उन्हें भी आधार से लॉगिन करके भूमि का विवरण और भूमि स्वामी का नाम दर्ज करना अनिवार्य होगा.
फसल और ज़मीन के अनुसार मिलेगा उर्वरक: नई व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि किसान को पोर्टल पर अपनी बोई गई फसल का विवरण देना होगा. इस डेटा के आधार पर सिस्टम स्वतः ही यह तय करेगा कि किसान को कितनी खाद की आवश्यकता है. इससे उर्वरक की अनावश्यक खरीद और जमाखोरी पर रोक लग सकेगी.
बुकिंग से प्राप्ति तक की प्रक्रिया: चयन और बुकिंग: किसान अपने नजदीकी उर्वरक विक्रेताओं का चयन करेंगे और एप के माध्यम से अपनी ज़रूरत की खाद बुक करेंगे.
कोड जनरेशन: बुकिंग पूरी होते ही सिस्टम एक यूनिक 'बुकिंग आईडी' और 'बारकोड' जनरेट करेगा.
48 घंटे का समय: बुकिंग के 48 घंटों के भीतर किसान को उर्वरक विक्रेता के पास जाकर खाद प्राप्त करनी होगी, अन्यथा बुकिंग स्वतः ही अमान्य हो जाएगी.
सत्यापन: उर्वरक लेने के लिए विक्रेता किसान का आधार नंबर अपनी पीओएस (PoS) मशीन में दर्ज करेगा और उसके बाद बारकोड को स्कैन करेगा. बारकोड स्कैन होने के बाद ही खाद किसान को जारी की जाएगी.
कालाबाजारी पर कड़ा प्रहार
कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि इस डिजिटल प्रणाली से उर्वरक की तस्करी और महंगे दामों पर बिक्री जैसी समस्याओं का समाधान होगा. सरकार की इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उर्वरक का लाभ सीधे वास्तविक किसानों तक ही पहुंचे.
किसानों के लिए सलाह: कृषि विभाग ने सभी किसानों से अपील की है कि वे समय रहते अपना पंजीकरण और भूमि विवरण अपडेट कर लें, ताकि भविष्य में उन्हें उर्वरक प्राप्त करने में किसी प्रकार की असुविधा न हो.