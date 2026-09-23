अहरौला नरसंहार में पुलिस पर बड़ा आरोप, "8 वर्षीय बच्चे की मौत पुलिस की गोली से हुई थी"
एसएसपी ने बताया कि जवाबी कार्रवाई में आरोपी की गोली से हुई थी मौत.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 23, 2026 at 5:41 PM IST
आजमगढ़: जिले के अहरौला थाना क्षेत्र के शंभूपुर गांव में मंगलवार को हुए पांच मौतों में आरोपी के बेटे की मौत पर सवाल खड़ा हो गया, आरोपी की मां श्याम बली देवी और बहन साधना ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि 8 वर्षीय आरोपी के बेटे शौर्य की मौत पुलिस की गोली से हुई है, आरोपी की गोली से नहीं. मृत बच्चों की दादी और बुआ ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की है.
परिजनों के आरोप पर आजमगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ अनिल कुमार ने स्पष्ट किया कि रेस्क्यू के दौरान 6 से 7 घंटे समझाने के बाद भी आरोपी बच्चों को छोड़ने को तैयार नहीं था. पुलिस ने काफी लंबे समय तक इंतजार किया. इसके बाद आरोपी ने बंद कमरे में बेटे को गोली मार दी, जब पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी, तब आरोपी ताबड़तोड़ फायरिंग करले लगा, जवाबी कार्रवाई में आरोपी को गोली लगी और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, जबकि आरोपी की गोली से घायल बच्चे की भी इलाज के दौरान मौत हो गई.
उन्होंने बताया कि आरोपी के घर में अनुष्ठान का आयोजन प्रेत बाधा दूर करने के लिए कराया जा रहा था. आरोपी की पत्नी और मां को लगता था कि आरोपी के ऊपर प्रेत का बाधा है, जिसे दूर करना जरुरी है. एसपी ने बताया कि मौके पर शांति व्यवस्था कायम है. मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.
एसएसपी डॉ अनिल कुमार के अनुसार, तीन-चार दिन से अरविंद सिंह के घर में पूजा चल रही थी. मंगलवार शाम को घर में तीन पंडित, अरविंद की पत्नी बबीता और उनके बच्चे मौजूद थे. शाम करीब 6-7 बजे अरविंद बाजार से घर पहुंचा, घर में पूजा होते देख, उन्होंने पंडितों से जानकारी ली और आधार कार्ड मांगा.
इसी बात को लेकर अरविंद और पंडितों के बीच बहस होने लगी. आरोप है कि विवाद के दौरान अरविंद ने लाइसेंसी पिस्टल निकालकर फायरिंग कर दी. गोली लगने से पत्नी बबीता और दो पंडितों की मौत हो गई. फायरिंग होते ही पूजा में शामिल अन्य पंडित मौके से भाग निकले.
मृतकों की पहचान पंडित महेंद्र पाठक और अखिलेश मिश्रा के रुप में हुई है. आरोपी फायरिंग के बाद अपने को बचाने के लिए बच्चों के साथ घर में खुद को बंद कर लिया, सूचना पर वाराणसी जोन के एडीजी तथा जिले के आला अधिकारी समेत कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और घंटो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज, मामले की जांच शुरु कर दी.
बताया जा रहा कि आरोपी अरविंद सिंह के बड़े भाई गुड्डू सिंह का कई साल पहले मर्डर हुआ था, जिसको लेकर अरविंद डिप्रेशन में थे, जबकि उनकी पत्नी शांतिपाठ व अन्य पूजा करवाना चाह रही थीं, जिसका वह विरोध कर रहे थे.
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