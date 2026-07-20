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जैसलमेर स्टेशन पर 140 करोड़ खर्चे के बाद अब 110 करोड़ का नया प्रोजेक्ट मंजूर, जानिए क्या-क्या होंगे काम

जैसलमेर: अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत करीब 140 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक स्वरूप में विकसित जैसलमेर रेलवे स्टेशन को अब एक और बड़ी सौगात मिलेगी. उत्तर पश्चिम रेलवे ने हाल में मेगा रिडेवलपमेंट कार्य पूर्ण होने और स्टेशन के उद्घाटन के बाद स्टेशन के विस्तार के लिए 110.51 करोड़ रुपए की नई परियोजना को मंजूरी दी. इसका उद्देश्य स्टेशन की परिचालन क्षमता बढ़ाना, भविष्य में रेल यातायात सुचारू बनाने तथा यात्रियों को अधिक सुविधा एवं आधुनिक सेवाएं मुहैया कराना है. परियोजना का क्रियान्वयन रेलवे की गति शक्ति यूनिट करेगी.

जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि स्वीकृत परियोजना के तहत स्टेशन पर दो नई रनिंग लाइन, दूसरी पिट लाइन, प्लेटफॉर्म संख्या 4 एवं 5 का निर्माण, दोनों पिट लाइनों पर कवर शेड एवं कैटवॉक, मौजूदा फुट ओवर ब्रिज का विस्तार तथा स्टेशन की सेकंड एंट्री का निर्माण किया जाएगा. अभी परियोजना की टेंडर प्रक्रिया चल रही है. प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा.

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परिचालन क्षमता में इजाफा: रेलवे अधिकारियों के अनुसार नई रनिंग लाइन और अतिरिक्त प्लेटफॉर्म से स्टेशन पर अधिक ट्रेनों के एकसाथ ठहराव और संचालन की सुविधा मिलेगी. नई लाइनें और प्लेटफॉर्म के बाद ट्रेनों की आवाजाही व्यवस्थित होगी तथा भविष्य में नई रेल सेवाओं के संचालन का मार्ग खुलेगा. यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी.

रखरखाव व्यवस्था होगी मजबूत: दूसरी पिट लाइन बनने से ट्रेनों की धुलाई, सफाई, तकनीकी परीक्षण और नियमित रखरखाव की क्षमता बढ़ेगी. एक साथ अधिक ट्रेनों का रखरखाव किया जा सकेगा. दोनों पिट लाइनों पर कवर शेड एवं कैटवॉक बनने से कर्मचारियों को बेहतर कार्य वातावरण मिलेगा.

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