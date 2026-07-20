ETV Bharat / state

जैसलमेर स्टेशन पर 140 करोड़ खर्चे के बाद अब 110 करोड़ का नया प्रोजेक्ट मंजूर, जानिए क्या-क्या होंगे काम

इसका उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, भविष्य में बढ़ने वाले रेल यातायात को सुचारू बनाना तथा यात्रियों को अधिक सुविधा एवं आधुनिक सेवाएं उपलब्ध कराना है.

Jaisalmer Railway Station
जैसलमेर रेलवे स्टेशन (ETV Bharat Jaisalmer)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 20, 2026 at 8:45 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जैसलमेर: अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत करीब 140 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक स्वरूप में विकसित जैसलमेर रेलवे स्टेशन को अब एक और बड़ी सौगात मिलेगी. उत्तर पश्चिम रेलवे ने हाल में मेगा रिडेवलपमेंट कार्य पूर्ण होने और स्टेशन के उद्घाटन के बाद स्टेशन के विस्तार के लिए 110.51 करोड़ रुपए की नई परियोजना को मंजूरी दी. इसका उद्देश्य स्टेशन की परिचालन क्षमता बढ़ाना, भविष्य में रेल यातायात सुचारू बनाने तथा यात्रियों को अधिक सुविधा एवं आधुनिक सेवाएं मुहैया कराना है. परियोजना का क्रियान्वयन रेलवे की गति शक्ति यूनिट करेगी.

जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि स्वीकृत परियोजना के तहत स्टेशन पर दो नई रनिंग लाइन, दूसरी पिट लाइन, प्लेटफॉर्म संख्या 4 एवं 5 का निर्माण, दोनों पिट लाइनों पर कवर शेड एवं कैटवॉक, मौजूदा फुट ओवर ब्रिज का विस्तार तथा स्टेशन की सेकंड एंट्री का निर्माण किया जाएगा. अभी परियोजना की टेंडर प्रक्रिया चल रही है. प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा.

पढ़ें: जैसलमेर स्टेशन बना हाईटेक, जहां मिलेगी गाड़ियों को बेहतर मेंटेनेंस, इमारत में होटल जैसा अनुभव

परिचालन क्षमता में इजाफा: रेलवे अधिकारियों के अनुसार नई रनिंग लाइन और अतिरिक्त प्लेटफॉर्म से स्टेशन पर अधिक ट्रेनों के एकसाथ ठहराव और संचालन की सुविधा मिलेगी. नई लाइनें और प्लेटफॉर्म के बाद ट्रेनों की आवाजाही व्यवस्थित होगी तथा भविष्य में नई रेल सेवाओं के संचालन का मार्ग खुलेगा. यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी.

रखरखाव व्यवस्था होगी मजबूत: दूसरी पिट लाइन बनने से ट्रेनों की धुलाई, सफाई, तकनीकी परीक्षण और नियमित रखरखाव की क्षमता बढ़ेगी. एक साथ अधिक ट्रेनों का रखरखाव किया जा सकेगा. दोनों पिट लाइनों पर कवर शेड एवं कैटवॉक बनने से कर्मचारियों को बेहतर कार्य वातावरण मिलेगा.

पढ़ें:पाली-मारवाड़ रेलवे स्टेशन को मिलेगा हेरिटेज लुक के साथ आधुनिक रूप, 96 करोड़ से होगा पुनर्विकास

वैकल्पिक प्रवेश मार्ग: सेकंड एंट्री के निर्माण से यात्रियों को वैकल्पिक प्रवेश एवं निकास मार्ग मिलेगा. अभी अधिकांश यात्रियों का आवागमन मुख्य प्रवेश द्वार से होता है. व्यस्त समय में भीड़ हो जाती है. दूसरी एंट्री से आवाजाही सुगम होगी. मुख्य द्वार पर दबाव घटेगा. मौजूदा फुट ओवर ब्रिज के विस्तार से विभिन्न प्लेटफॉर्मों के बीच आवागमन अधिक सुरक्षित एवं सुविधाजनक होगा.

पर्यटन सीजन की जरूरत: जैसलमेर देशी-विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र है. सर्दियों के पर्यटन सीजन, डेजर्ट फेस्टिवल और अन्य आयोजनों के दौरान यहां बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं.परियोजना पूरी होने के बाद बढ़ते यात्री भार को संभालने के साथ भविष्य में प्रस्तावित नई रेल सेवाओं के संचालन में आसानी होगी.

पढ़ें:बजट में जोधपुर रेलवे : भगत की कोठी स्टेशन बनेगा टर्मिनस, नई वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनें चलेगी

आधुनिक स्टेशन की बनेगी पहचान: रेलवे ने विस्तार परियोजना की अनुमानित लागत 110.51 करोड़ रुपए तय की. इससे पहले अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत लगभग 140 करोड़ रुपए खर्च कर जैसलमेर स्टेशन का पुनर्विकास किया गया. नई परियोजना से जैसलमेर स्टेशन सबसे आधुनिक और उच्च क्षमता वाले स्टेशनों में पहचान बना पाएगा.

पढ़ें: कोटा में ट्रायल : 180 की स्पीड पर दौड़ी डबल डेकर ट्रेन, बोतल में भी नहीं हिला पानी

TAGGED:

AMRIT BHARAT STATION SCHEME
NORTH WESTERN RAILWAY
NEW PROJECT 110 CRORE APPROVED
जोधपुर मंडल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी
GIFT FOR JAISALMER RAILWAY STATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.