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पढ़ाई में कमजोर बच्चों की मदद करेगा नया न्यूरोसाइंस आधारित एसईडी प्लेटफॉर्म, जानें इसके बारे में

नई दिल्ली: कई बार कक्षा में कम प्रदर्शन करने वाले छात्रों को गलत समझ लिया जाता है. लेकिन, अगर उन बच्चों का सही मूल्यांकन करके उनकी पढ़ाई में किस तरह की कमजोरी है और उनकी मदद कैसे हो सकती है उस पर ध्यान दिया जाए तो इसके बेहतर परिणाम जरूर आते हैं. यह कहना है स्टूडेंट एजुकेशन डायग्नोस्टिक्स के संस्थापक श्रीनेश वी का. उन्होंने कहा कि ऐसे बच्चों पर ध्यान देने और उनके प्रदर्शन को सुधारने के लिए हमने अमेरिकी एक्सपर्ट की मदद से स्टूडेंट एजुकेशन डायग्नोस्टिक्स की शुरूआत की है. इससे भारतीय छात्र भी ऑनलाइन माध्यम से अपने प्रदर्शन को सुधारने में मदद ले सकते हैं. उन्होंने बताया कि यह प्लेटफॉर्म नेचुरल इंटेलिजेंस और न्यूरोसाइंस-आधारित लर्निंग डायग्नोस्टिक्स है.

श्रीनेश वी ने कहा कि अक्सर ऐसा होता है कि कोई बच्चा मैथ में ठीक है, कोई साइंस में ठीक है और कोई इंग्लिश में ठीक है, लेकिन वह एक विषय के अलावा दूसरे विषयों में कमजोर है तो वह इस प्लेटफॉर्म पर अपना असेसमेंट और गाइडेंस ले सकता है. यह प्लेटफॉर्म छात्रों के सीखने के तरीके का विश्लेषण करने, उनकी शैक्षणिक क्षमताओं और कमियों की पहचान करने तथा व्यक्तिगत विकास के लिए अनुकूल मार्ग तैयार करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है. एक असेसमेंट और लर्निंग इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित एसईडी यह समझने में सक्षम है कि प्रत्येक छात्र जानकारी को कैसे प्रोसेस करता है और उसे किस प्रकार लागू करता है. ब्रेन-बेस्ड असेसमेंट्स के माध्यम से यह प्लेटफॉर्म छात्रों की लर्निंग स्टाइल, उनकी ताकत और सुधार की जरूरत वाले क्षेत्रों की पहचान करता है. यह संज्ञानात्मक पैटर्न और शैक्षणिक प्रदर्शन को मैप कर व्यक्तिगत अकादमिक रोडमैप तैयार करता है, जिससे शिक्षकों और अभिभावकों को शुरुआती स्तर पर ही लर्निंग गैप्स को दूर करने और मौजूदा क्षमताओं को मजबूत करने में मदद मिलती है.

स्टूडेंट एजुकेशन डायग्नोस्टिक्स के संस्थापक का बयान (ETV Bharat)

स्टूडेंट्स के शुरुआती गैप्स को पहचानने में मदद करता एसईडी

एसईडी के संस्थापक श्रीनेश वी ने कहा कि पारंपरिक मूल्यांकन केवल परिणामों को मापते हैं, लेकिन यह नहीं बताते कि छात्र सीखता कैसे है. स्टूडेंट एजुकेशन डायग्नोस्टिक्स के माध्यम से हमारा उद्देश्य एक ऐसा न्यूरोसाइंस-आधारित डायग्नोस्टिक दृष्टिकोण लाना है, जो स्कूलों और परिवारों को छात्रों के सीखने के पैटर्न को समझने, शुरुआती स्तर पर गैप्स पहचानने और उन्हें सही दिशा देने में मदद करे. उन्होंने बताया कि एसईडी पर 20 से 40 मिनट का एक सेशन रहता है. इसे हम एक दिन ऑनलाइन और एक दिन ऑफलाइन रखते हैं. हमने स्कूलों के साथ जुड़कर इसकी शुरूआत की है ताकि सेशन लेते समय शुरुआत में बच्चे, टीचर और पेरेंट्स भी साथ में बच्चे के कमजोर और मजबूत पक्ष को जन सकें.