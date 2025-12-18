धौला कुआं से धारूहेड़ा के बीच आज से नई ई‑बस सेवा शुरू, डीटीसी के बेड़े में 100 नई इलेक्ट्रिक बसें भी होंगी शामिल
बस सेवा शुरू होने से दिल्ली से गुरूग्राम हर दिन सफर करने वाले स्टूडेंट्स और कामकाजी लोगों को काफी राहत मिलेगी.
Published : December 18, 2025 at 7:12 AM IST|
Updated : December 18, 2025 at 7:20 AM IST
नई दिल्ली: राष्ट्रीय दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन को और मजबूत करने के प्रयासों में दिल्ली सरकार एक महत्वपूर्ण चरण पर है. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में और परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह की उपस्थिति में 18 दिसंबर से धौला कुआं (दिल्ली) से धारूहेड़ा (हरियाणा) के बीच नई अंतर्राज्यीय इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू होने जा रही है. इसी अवसर पर दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) के बेड़े में 100 नई इलेक्ट्रिक बसें भी शामिल की जाएंगी, जिससे राजधानी का इलेक्ट्रिक बस नेटवर्क और मजबूत होगा.
इस बस के क्या होगा फायदा
यह रूट विशेष रूप से गुरुग्राम–मानेसर औद्योगिक क्षेत्र में हर दिन आने जाने वाले कर्मचारियों, छात्रों व औद्योगिक श्रमिकों को राहत देगा.
बस का रूट
धौला कुआं–धारूहेड़ा मार्ग धौला कुआं, एचआर राजोकरी बॉर्डर, गुरुग्राम, खेड़की दौला, रामपुरा, मानेसर, पंचगांव, व्यासपुर वाईएनआर, सिधरावली व धारूहेड़ा जैसे प्रमुख स्थलों से होकर गुजरता है. इससे दिल्ली व हरियाणा के औद्योगिक और आवासीय केंद्रों के बीच निर्बाध, सस्ती कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी.
जानिए बस की टाइमिंग क्या होगी
- डीटीसी के अनुसार इस रूट पर प्रत्येक शिफ्ट में तीन इलेक्ट्रिक बस चलेंगी.
- धौला कुआं से धारूहेड़ा के लिए बसें सुबह 6:30, 7:00 और 7:30 बजे
- दोपहर 2:45, 3:15 और 3:45 बजे चलेंगी.
- वहीं, धारूहेड़ा से धौला कुआं के लिए सुबह 9:45, 10:15 और 10:45 बजे
- शाम 6:00, 6:30 और 7:00 बजे सेवाएं उपलब्ध होंगी.
तय समय‑सारणी से पीक व नॉन‑पीक दोनों समय यात्रियों को भरोसेमंद विकल्प मिलेगा.
बस में क्या है सुविधा
नई सेवा निजी वाहनों पर निर्भरता घटाने व दिल्ली–गुरुग्राम–मानेसर–धारूहेड़ा कॉरिडोर पर ट्रैफिक जाम तथा प्रदूषण कम करने की संभावनाओं को भी बढ़ाएगी. लो‑फ्लोर, वातानुकूलित इन बसों में सीसीटीवी, पैनिक बटन, रियल‑टाइम ट्रैकिंग व दिव्यांग यात्रियों के लिए विशेष सुविधाएं शामिल हैं.
यह तीसरा अंतर्राज्यीय मार्ग अगले महीने शुरू होने वाला है, जिसमें इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी. सेवा 18 दिसंबर से शुरू होने जा रही है, जो दिल्ली‑एनसीआर में हरित व टिकाऊ सार्वजनिक परिवहन के विस्तार के लिए एक प्रतीकात्मक कदम माना जा रहा है.
