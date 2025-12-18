ETV Bharat / state

धौला कुआं से धारूहेड़ा के बीच आज से नई ई‑बस सेवा शुरू, डीटीसी के बेड़े में 100 नई इलेक्ट्रिक बसें भी होंगी शामिल

धौला कुआं–धारूहेड़ा के बीच आज से नई अंतर्राज्यीय ई‑बस सेवा शुरू ( ETV BHARAT )