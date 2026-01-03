ETV Bharat / state

अलवर में मिली बकरी की नई स्वदेशी नस्ल 'बत्तीसी', ICAR के सर्वे में हुई पहचान

अलवर जिले में पहले से ही जखराणा, तोतापुरी, देसी, सिरोही, बारबरी सहित कई नस्लों की बकरियां पाई जाती हैं.

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 3, 2026 at 11:22 AM IST

अलवर: पशुधन के मामले में अलवर जिला प्रदेश में अग्रणी रहा है. यहां के मेवाती तोतापुरी और देसी बकरों ने अलवर को देश भर में एक विशेष पहचान दिलाई है. ईद व अन्य अवसरों पर अलवर के इन बकरों की मुंबई, दिल्ली समेत बड़े शहरों में भारी मांग रहती है. अब जिले को बकरी की एक नई संभावित स्वदेशी नस्ल 'बत्तीसी' से दुनिया में नई पहचान मिल सकती है. राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो की एक टीम ने अलवर जिले में किए सर्वेक्षण के दौरान इस नस्ल की पहचान की है.

पशुपालन विभाग के अधिकारी डॉ. रमेशचंद मीणा ने बताया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के अंतर्गत कार्यरत राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, करनाल के वैज्ञानिकों की टीम ने अलवर जिले के विभिन्न ब्लॉकों में बकरियों की नस्लों का सर्वेक्षण किया. प्रारंभिक सर्वे में ही टीम को 'बत्तीसी' नाम की एक नई स्वदेशी नस्ल के संकेत मिले. अब इसे आधिकारिक तौर पर एक स्वदेशी बकरी नस्ल के रूप में मान्यता दिलाने के प्रयास किए जा रहे हैं. इस नई पहचान से पशुपालकों को दोहरा लाभ मिलने की उम्मीद है, क्योंकि 'बत्तीसी' नस्ल को अलवर के वातावरण के अनुकूल पाया गया है और यह दोहरे उद्देश्य (दूध और मांस) वाली बकरी है. यह नस्ल पशुपालकों को बेहतर आर्थिक आधार देने के साथ-साथ अधिक मात्रा में दूध का उत्पादन भी कर सकती है.

'बत्तीसी' नस्ल की विशेषताएं: डॉ. मीणा ने बताया कि 'बत्तीसी' नस्ल की बकरियां मुख्यतः सफेद रंग की होती हैं. इनके पेट पर काले रंग की अंगूठी जैसी धारी और चेहरे व गर्दन पर काले धब्बे होते हैं. इनका शरीर लंबा और पतला होता है तथा ये अच्छी मात्रा में दूध देती हैं. इस नस्ल की एक खास विशेषता यह है कि ये नियमित रूप से जुड़वा बच्चों को जन्म देती हैं. दोहरे उद्देश्य वाली होने और अच्छी कीमत मिलने की संभावना के कारण यह नस्ल किसानों के लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद साबित हो सकती है.

सर्वेक्षण के दौरान देखे गए क्षेत्र: आईसीएआर की टीम ने अलवर जिले में तीन दिवसीय सर्वेक्षण किया. इस दौरान टीम ने विभागीय अधिकारियों के साथ मिलकर मालाखेड़ा, रैणी, उमरेण, रामगढ़ और थानागाजी ब्लॉक के गांवों का दौरा किया और वहां 'बत्तीसी' नस्ल की बकरियों को चिह्नित किया.

अलवर की अन्य प्रमुख नस्लें: जिले में पहले से ही जखराणा, तोतापुरी, देसी, सिरोही, बारबरी सहित कई नस्लों की बकरियां पाई जाती हैं, जिनकी अपनी-अपनी विशेषताओं के कारण अलग-अलग बाजारों में मांग रहती है. जखराणा नस्ल मुख्यतः अलवर के जखराणा गांव में पाई जाती है, जो काले रंग और बड़े आकार के साथ-साथ अधिक दूध उत्पादन के लिए जानी जाती है. वहीं, तोतापुरी और देसी नस्ल के बकरों की ईद जैसे त्योहारों पर खासी मांग रहती है और उनकी कीमत लाखों रुपये तक पहुंच जाती है. नई नस्ल 'बत्तीसी' की पहचान से अलवर के पशुधन समृद्धि के मानचित्र पर एक और उज्ज्वल बिंदु जुड़ गया है.

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
ICAR
पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो
SWADESHI BATTISI BREED
INDIGENOUS BREED OF GOAT

