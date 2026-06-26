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रेवाड़ी के पाहलावास के पास बनेगी नई IMT, उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह ने की घोषणा

आपातकाल पर कांग्रेस पर बोला हमलाः आपातकाल के मुद्दे पर बोलते हुए कैबिनेट मंत्री ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि आपातकाल का वह दौर देश के लोकतंत्र पर एक तरह से हत्या के समान था. लोगों को यह याद दिलाना जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी ने देश के साथ ऐसा किया था. यही कारण है कि भाजपा हर वर्ष इस काले अध्याय की याद में कार्यक्रम आयोजित करती है.

रेवाड़ीः हरियाणा के वन, पर्यावरण एवं उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह अपने पैतृक गांव बूढ़पुर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए आपातकाल, स्थानीय राजनीति, साबी नदी के प्रदूषण और क्षेत्र के विकास को लेकर कई बड़े बयान दिए.

बरसात के दिनों में ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की अपीलः साहबी नदी में बह रहे केमिकल युक्त गंदे पानी के सवाल पर राव नरबीर सिंह ने कहा कि "केंद्र और हरियाणा दोनों ही सरकारें इसे लेकर बेहद चिंतित हैं." उन्होंने बताया "यह प्रोजेक्ट कई हजार करोड़ रुपए का है. सबसे बड़ी समस्या इस केमिकल युक्त पानी को ठिकाने लगाने (डालने) की आ रही है. सरकार जहां भी इस पानी को डालने का प्रयास करती है, वहां के लोग इस पर आपत्ति जताते हैं क्योंकि यह केमिकल युक्त है. सरकार जल्द ही इसके लिए एक ठोस योजना तैयार करेगी. इसके साथ ही उन्होंने पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए आह्वान किया कि बरसात के दिनों में दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जाएं ताकि पूरा इलाका प्रदूषण मुक्त हो सके."

खाड़े पानी वाले इलाके में लगेगा उद्योगः रेवाड़ी के विकास को लेकर उद्योग मंत्री ने एक बड़ी घोषणा की. उन्होंने बताया कि "रेवाड़ी के गांव पाहलावास के नजदीक नई आईएमटी (IMT) लाई जा रही है. रेवाड़ी के नजदीक करीब 12 किलोमीटर के दायरे में खारा पानी है, जिससे खेती प्रभावित होती है. अब उन जमीनों पर उद्योग स्थापित करवाकर स्थानीय लोगों को रोजगार दिलाया जाएगा. यहां रेड कैटेगरी के उद्योग नहीं, बल्कि पूरी तरह प्रदूषण मुक्त उद्योग स्थापित किए जाएंगे.

पार्टी पदाधिकारी जिले में क्यों बनाते हैं दूरीः राव नरबीर सिंह के कार्यक्रमों से भाजपा जिला अध्यक्ष और मौजूदा विधायक की दूरी को लेकर जब मीडिया ने सवाल किया, तो मंत्री ने बेबाकी से जवाब दिया. उन्होंने कहा, "हो सकता है उनकी कोई राजनीतिक कंपल्शन (मजबूरी) रही हो. जिला अध्यक्ष ही बेहतर बता सकती हैं कि वह मेरे कार्यक्रमों में क्यों नहीं आतीं. वैसे भी, जो मेरे कार्यक्रम में आए उसका स्वागत है और जो ना आए, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता."