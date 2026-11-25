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बिजली चोरी का नया हाईटेक तरीका, मीटर की चिप और प्रोग्रामिंग में बदलाव कर खपत की जा रही कम, शुरू हुई जांच

लखनऊ में बिजली चोरी का नया हाईटेक तरीका. ( ETV Bharat )

लखनऊ: "तू डाल-डाल, मैं पात-पात" की कहावत उत्तर प्रदेश के ऊर्जा विभाग पर चरितार्थ हो रही है. जहां बिजली विभाग आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर बिजली चोरी को रोकने का प्रयास कर रहा है. वहीं बिजली चोर ऊर्जा विभाग की आधुनिक तकनीक से भी बहुत आगे चल रहे हैं.

ऊर्जा विभाग इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाकर बिजली चोरी पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश कर रहा है तो, बिजली चोर इलेक्ट्रॉनिक मीटरों का सॉफ्टवेयर ही बदल दे रहे हैं और बिजली चोरी कर रहे हैं. उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हाईटेक बिजली चोरी का ऐसा मामला सामने आया है.

बिजली चोरी के पारंपरिक तरीकों जैसे कटिया डालकर बिजली चोरी करने या मीटर को बाईपास करने के अलावा अब बिजली चोरी के लिए अलग ही तरीका अपनाया जा रहा है. लेसा की टीम ने बिजली चोरी के एक ऐसे आधुनिक तरीके का पता लगाया है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा मीटर के इंटरनल सर्किट और सॉफ्टवेयर/फर्मवेयर के साथ छेड़छाड़ कर वास्तविक बिजली खपत को सही तरीके से दर्ज होने से रोका जाता है. इस तरीके में सबसे पहले मीटर के पिछले हिस्से में ड्रिलिंग या छेद करके उसके अंदरूनी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट तक पहुंच बनाई जाती है. इसके बाद मीटर की प्रोग्रामिंग, कॉन्फिगरेशन या ऊर्जा मापन की प्रक्रिया में अनधिकृत बदलाव किए जाते हैं.