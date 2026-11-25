बिजली चोरी का नया हाईटेक तरीका, मीटर की चिप और प्रोग्रामिंग में बदलाव कर खपत की जा रही कम, शुरू हुई जांच
यूपी में बिजली चोर इलेक्ट्रॉनिक मीटरों का सॉफ्टवेयर ही बदल दे रहे हैं और बिजली चोरी कर रहे हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 25, 2026 at 10:28 AM IST
लखनऊ: "तू डाल-डाल, मैं पात-पात" की कहावत उत्तर प्रदेश के ऊर्जा विभाग पर चरितार्थ हो रही है. जहां बिजली विभाग आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर बिजली चोरी को रोकने का प्रयास कर रहा है. वहीं बिजली चोर ऊर्जा विभाग की आधुनिक तकनीक से भी बहुत आगे चल रहे हैं.
ऊर्जा विभाग इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाकर बिजली चोरी पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश कर रहा है तो, बिजली चोर इलेक्ट्रॉनिक मीटरों का सॉफ्टवेयर ही बदल दे रहे हैं और बिजली चोरी कर रहे हैं. उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हाईटेक बिजली चोरी का ऐसा मामला सामने आया है.
बिजली चोरी के पारंपरिक तरीकों जैसे कटिया डालकर बिजली चोरी करने या मीटर को बाईपास करने के अलावा अब बिजली चोरी के लिए अलग ही तरीका अपनाया जा रहा है.
लेसा की टीम ने बिजली चोरी के एक ऐसे आधुनिक तरीके का पता लगाया है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा मीटर के इंटरनल सर्किट और सॉफ्टवेयर/फर्मवेयर के साथ छेड़छाड़ कर वास्तविक बिजली खपत को सही तरीके से दर्ज होने से रोका जाता है.
इस तरीके में सबसे पहले मीटर के पिछले हिस्से में ड्रिलिंग या छेद करके उसके अंदरूनी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट तक पहुंच बनाई जाती है. इसके बाद मीटर की प्रोग्रामिंग, कॉन्फिगरेशन या ऊर्जा मापन की प्रक्रिया में अनधिकृत बदलाव किए जाते हैं.
इसके बाद उपभोक्ता को सामान्य मीटरिंग सर्किट के माध्यम से बिजली की आपूर्ति जारी रहती है और मीटर बाहर से सामान्य रूप से स्थापित दिखाई देता है, लेकिन वास्तविक बिजली खपत मीटर में सही ढंग से दर्ज नहीं हो पाती.
अपर पुलिस महानिदेशक (सतर्कता) डॉ आरके स्वर्णकार ने बताया कि यह तरीका पारंपरिक कटिया या मीटर बाईपास से अलग है, क्योंकि इसमें बिजली की आपूर्ति व्यवस्था से सीधे छेड़छाड़ किए बिना मीटर की मापन और रिकॉर्डिंग सिस्टम को प्रभावित किया जाता है. इस कारण ऐसी बिजली चोरी की पहचान करना एक तकनीकी चुनौती बन सकता है.
लेसा की टीम ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तकनीकी जांच और आवश्यक परीक्षण की दिशा में कार्रवाई शुरू की है. इस प्रकार की छेड़छाड़ को रोकने के लिए मीटरों की भौतिक स्थिति के साथ-साथ उनकी आंतरिक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली और दर्ज ऊर्जा खपत का भी परीक्षण आवश्यक है.
अपर पुलिस महानिदेशक डॉ आरके स्वर्णकार का कहना है कि बिजली चोरी स्वीकार्य नहीं है. मीटर में किसी भी प्रकार की अनधिकृत भौतिक या सॉफ्टवेयर आधारित छेड़छाड़ विद्युत कानूनों के अंतर्गत दंडनीय है. ऐसी गतिविधियों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा.