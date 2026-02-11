ETV Bharat / state

दिल की बीमारियों से निजात पाने का नया प्रयोग, ऑटोफैगी के जरिए इलाज संभव

कनाडा की वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. कृष्णा सिंह एक सेमिनार में. ( ETV Bharat )

वाराणसी: ऑटोफैगी से दिल की बीमारियों से निजात पाया जा सकता है. जी हां, कनाडा की वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. कृष्णा सिंह ने इस पर शोध किया है. उन्होंने बताया कि ब्लड वेसल्स की सेहत बनाए रखने में ऑटोफैगी की महत्वपूर्ण भूमिका है. इसको लेकर उन्होंने एक मॉडल तैयार किया गया है. डॉ सिंह ने बताया कि, पशु मॉडलों में किए गए उनके अध्ययनों से पता चला कि ऑटोफैगी की कमी से फेफड़ों में फाइब्रोसिस, कोलेजन संचय और ब्लड वेसल्स में हानिकारक कोलेस्ट्रॉल का जमाव बढ़ता है. ऐसे में ऑटोफैगी को बढ़ावा देकर हृदय और फाइब्रोटिक रोगों का इलाज संभव है. BHU में कनाडा की वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. कृष्णा सिंह सम्मानित. (ETV Bharat) दरअसल, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जंतु विज्ञान विभाग में “एंडोथेलियल ऑटोफैगी: एंडएमटी-प्रेरित फाइब्रोसिस और एथेरोस्क्लेरोसिस के खिलाफ एक सुरक्षात्मक तंत्र” विषय पर सेमिनार आयोजन किया गया था, जहां कनाडा की वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. कृष्णा सिंह बतौर वक्ता मौजूद थे. ऑटोफैगी से दिल की बीमारियों से निजात पाने का नया प्रयोग इस दौरान डॉ. सिंह ने बताया कि ऑटोफैगी एक प्राकृतिक सेलुलर प्रक्रिया है, जो क्षतिग्रस्त घटकों को हटाकर ब्लड वेसल्स को स्वस्थ रखती है. जब एंडोथेलियल कोशिकाओं यानि की रक्त वाहिकाओं की आंतरिक परत में ऑटोफैगी बाधित होती है, तो एंडोथेलियल-टू-मेसेंकाइमल ट्रांजिशन (EndMT) सक्रिय हो जाती है. इससे कोशिकाएं फाइब्रोटिक विशेषताएं अपनाती हैं, जिससे फाइब्रोसिस और एथेरोस्क्लेरोसिस जैसी बीमारियां बढ़ती हैं.