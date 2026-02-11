दिल की बीमारियों से निजात पाने का नया प्रयोग, ऑटोफैगी के जरिए इलाज संभव
कनाडा की वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. कृष्णा सिंह ने शोध के बाद कहाकि ऑटोफैगी से दिल की बीमारियों से निजात पाया जा सकेगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 11, 2026 at 7:54 AM IST
वाराणसी: ऑटोफैगी से दिल की बीमारियों से निजात पाया जा सकता है. जी हां, कनाडा की वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. कृष्णा सिंह ने इस पर शोध किया है. उन्होंने बताया कि ब्लड वेसल्स की सेहत बनाए रखने में ऑटोफैगी की महत्वपूर्ण भूमिका है. इसको लेकर उन्होंने एक मॉडल तैयार किया गया है.
डॉ सिंह ने बताया कि, पशु मॉडलों में किए गए उनके अध्ययनों से पता चला कि ऑटोफैगी की कमी से फेफड़ों में फाइब्रोसिस, कोलेजन संचय और ब्लड वेसल्स में हानिकारक कोलेस्ट्रॉल का जमाव बढ़ता है. ऐसे में ऑटोफैगी को बढ़ावा देकर हृदय और फाइब्रोटिक रोगों का इलाज संभव है.
दरअसल, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जंतु विज्ञान विभाग में “एंडोथेलियल ऑटोफैगी: एंडएमटी-प्रेरित फाइब्रोसिस और एथेरोस्क्लेरोसिस के खिलाफ एक सुरक्षात्मक तंत्र” विषय पर सेमिनार आयोजन किया गया था, जहां कनाडा की वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. कृष्णा सिंह बतौर वक्ता मौजूद थे.
इस दौरान डॉ. सिंह ने बताया कि ऑटोफैगी एक प्राकृतिक सेलुलर प्रक्रिया है, जो क्षतिग्रस्त घटकों को हटाकर ब्लड वेसल्स को स्वस्थ रखती है. जब एंडोथेलियल कोशिकाओं यानि की रक्त वाहिकाओं की आंतरिक परत में ऑटोफैगी बाधित होती है, तो एंडोथेलियल-टू-मेसेंकाइमल ट्रांजिशन (EndMT) सक्रिय हो जाती है. इससे कोशिकाएं फाइब्रोटिक विशेषताएं अपनाती हैं, जिससे फाइब्रोसिस और एथेरोस्क्लेरोसिस जैसी बीमारियां बढ़ती हैं.
बढ़ती उम्र के साथ होती है समस्या
उन्होंने कहा कि, बढ़ती उम्र के साथ ब्लड वेसल्स में संकुचन और बैरियर की क्षति से होमियोस्टेसिस बिगड़ता है, जो हृदय रोगों का कारण बनता है. उन्होंने ATG7 जीन की साइलेंसिंग से संबंधित इन विट्रो और इन विवो प्रयोगों पर भी चर्चा की, जो ऑटोफैगी फ्लक्स को प्रभावित करते हैं और एंडोथेलियल कोशिकाओं में बदलाव लाते हैं.
बताते चलें कि, डॉ कृष्णा सिंह का जन्म वाराणसी में हुआ है. उन्होंने अपनी पीएचडी जर्मनी की हनोवर मेडिकल स्कूल से प्राप्त की और टोरंटो विश्वविद्यालय में पोस्ट-डॉक किया. वर्तमान में वे वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के मेडिकल बायोफिजिक्स विभाग में कार्यरत है.
कई प्रतिष्ठित अवॉर्ड से हैं सम्मानित
उनका शोध कार्डियोवैस्कुलर रोगों के आणविक तंत्रों पर केंद्रित है. उन्होंने नेचर कम्युनिकेशंस, जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल केमिस्ट्री जैसे प्रतिष्ठित जर्नलों में कई शोध पत्र प्रकाशित किए हैं. डॉ. सिंह को अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का विवियन थॉमस यंग इन्वेस्टीगेटर अवॉर्ड, हार्ट एंड स्ट्रोक फाउंडेशन ऑफ कनाडा का नेशनल न्यू इन्वेस्टीगेटर अवॉर्ड सहित कई सम्मान प्राप्त हो चुके हैं. वे कैनेडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ रिसर्च (सीआईएचआर) और हार्ट एंड स्ट्रोक फाउंडेशन से अनुदान प्राप्त कर रहे हैं.
ऑटोफैगी (Autophagy) है क्या?
शरीर की एक प्राकृतिक, कोशिकीय सफाई प्रक्रिया की एक प्रक्रिया को ऑटोफैगी (Autophagy) कहते हैं. इसका शाब्दिक अर्थ "स्वयं को खाना" होता है. यह कोशिका के क्षतिग्रस्त, निष्क्रिय हिस्सों को नष्ट कर रिसाइकिल करती है. इससे नई और स्वस्थ कोशिकाएं बनती हैं. यह उपवास, व्यायाम व स्वस्थ आहार से सक्रिय होता है.
