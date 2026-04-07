केंद्र ने रुद्रप्रयाग को दी बड़ी सौगात, केदार घाटी की राह होगी आसान, जाम से मिलेगी राहत
केंद्र सरकार ने आखिरकार रुद्रप्रयाग वासियों की उस मांग को मान लिया, जिसकी वो लंबे समय से मांग कर रहे थे.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 7, 2026 at 6:19 PM IST
रुद्रप्रयाग: केदार घाटी को जोड़ने वाले अलकनंदा नदी पर स्थित जर्जर बेलनी मोटर पुल के स्थान पर अब नए आधुनिक पुल के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है. केंद्र सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 33 करोड़ रुपये की लागत से 85.68 मीटर लंबे स्टील गार्डर डबल लेन पुल के निर्माण को मंजूरी दे दी है. इस स्वीकृति से लंबे समय से चली आ रही क्षेत्रीय मांग को बड़ी राहत मिली है.
जर्जर पुल से मिलेगी मुक्ति: वर्तमान में बेलनी मोटर पुल की स्थिति बेहद जर्जर हो चुकी है. कई बार प्रशासन को भारी वाहनों के संचालन पर रोक लगानी पड़ी, जिससे स्थानीय लोगों और यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा. यात्रा सीजन में पुल पर डबल लेन होने के बावजूद जाम की स्थिति बनी रहती है.
नए पुल से सुधरेगी यातायात व्यवस्था: नए पुल के निर्माण के बाद रुद्रप्रयाग शहर की यातायात व्यवस्था में व्यापक सुधार की उम्मीद है. खासकर चारधाम यात्रा के दौरान लगने वाले जाम से काफी हद तक निजात मिलेगी और केदारघाटी तक आवागमन अधिक सुगम हो सकेगा.
60 साल पुराना पुल अब हो चुका था नाकाफी: बेलनी पुल का निर्माण 1960 के दशक में एनएच लोनिवि प्रखंड रुद्रप्रयाग द्वारा किया गया था. लगभग छह दशक पुराने इस पुल की हालत समय के साथ खराब होती गई. कई बार मरम्मत के बावजूद बढ़ते यातायात दबाव के सामने यह पुल अपर्याप्त साबित हुआ.
पहले प्रस्ताव खारिज, अब मिली मंजूरी: पूर्व में 28 करोड़ रुपये का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया था, जिसे यह कहकर अस्वीकार कर दिया गया कि अलकनंदा नदी पर 6 किमी के दायरे में अन्य पुल मौजूद हैं. बाद में क्षेत्रीय आवश्यकताओं को देखते हुए 33 करोड़ रुपये का संशोधित प्रस्ताव तैयार कर पुनः भेजा गया, जिसे अब मंजूरी मिल गई है.
जनप्रतिनिधियों ने जताया आभार: कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी ने कहा कि यह पुल लंबे समय से क्षेत्र की आवश्यकता था. उन्होंने इस स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सांसद अनिल बलूनी का आभार व्यक्त किया. नए पुल के निर्माण से न केवल यातायात व्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास को भी नई गति मिलने की उम्मीद है.
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