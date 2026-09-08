लखनऊ की शाम होगी और भी खास: 35 मिनट में दिखेगा शौर्य, संगीत और रोशनी का संगम
लखनऊ कैंट स्थित स्मृतिका वॉर मेमोरियल में लाइट एंड साउंड शो शुरू किया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 8, 2026 at 5:35 PM IST
लखनऊ: दुनिया भर में ऐतिहासिक स्थलों और खान-पान के लिए प्रसिद्ध नवाबों का शहर लखनऊ में अब ईवनिंग टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया जा रहा है. इसी कड़ी में लखनऊ कैंट स्थित स्मृतिका वॉर मेमोरियल में लाइट एंड साउंड शो शुरू किया गया है. करीब 35 मिनट के इस शो में रोशनी, संगीत, ध्वनि और वीडियो के माध्यम से भारतीय सैनिकों के शौर्य, साहस और बलिदान की गाथा प्रस्तुत की जाती है. इससे पर्यटकों को दिन के साथ शाम के समय भी लखनऊ की विरासत और इतिहास से जुड़ने का नया अवसर मिल रहा है.
पर्यटकों और शहरवासियों की सुविधा के लिए शो के समय भी तय कर दिए गए हैं. यह शो नि:शुल्क है. मंगलवार, बुधवार और शुक्रवार को शाम सात बजे से 7:35 बजे तक होगा. शनिवार और रविवार को शाम सात बजे से 7:35 बजे और रात 8 बजे से 8:35 बजे तक दो प्रस्तुतियां होंगी. सोमवार और गुरुवार को बंद रहेगा. कहानी के साथ देशभक्ति संगीत, आवाज और वीडियो का भी इस्तेमाल किया जाता है.
रोशनी और प्रोजेक्शन के जरिए स्मारक की दीवारों पर सैनिकों के शौर्य और सैन्य इतिहास से जुड़ी कहानियां दिखाई जाती है. करीब 35 मिनट का यह शो परिवारों, विद्यार्थियों, युवाओं और पर्यटकों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. इसका मकसद लोगों को सैन्य इतिहास और सैनिकों के शौर्य से जोड़ना है, जिससे वे इसे केवल पढ़ें नहीं, बल्कि एक अनुभव के रूप में महसूस भी कर सकें. स्मृतिका का लाइट एंड साउंड शो लखनऊ के ईवनिंग टूरिज्म को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम कदम है.
रेजीडेंसी में जहां अवध की विरासत और 1857 की घटनाएं जीवंत होती हैं, वहीं स्मृतिका में भारतीय सैनिकों के शौर्य और बलिदान की गाथा दिखाई जाती है. लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका, राष्ट्र प्रेरणा स्थल और लखनऊ म्यूजियम ऑफ हेरिटेज एंड आर्ट जैसे नए पर्यटन जुड़ रहे हैं. लखनऊ दर्शन डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस भी पर्यटकों को शहर के प्रमुख स्थलों से जोड़ रही है. यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी की पहचान से लखनऊ के खान-पान को वैश्विक पहचान मिली है. इन प्रयासों से लखनऊ में दिन के साथ शाम के समय भी पर्यटन के नए विकल्प बढ़ रहे हैं.
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