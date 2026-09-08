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लखनऊ की शाम होगी और भी खास: 35 मिनट में दिखेगा शौर्य, संगीत और रोशनी का संगम

लखनऊ कैंट स्थित स्मृतिका वॉर मेमोरियल में लाइट एंड साउंड शो शुरू किया गया है.

लखनऊ टूरिज्म में जुड़ा शौर्य और सैन्य विरासत का नया अध्याय
लखनऊ टूरिज्म में जुड़ा शौर्य और सैन्य विरासत का नया अध्याय (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 8, 2026 at 5:35 PM IST

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लखनऊ: दुनिया भर में ऐतिहासिक स्थलों और खान-पान के लिए प्रसिद्ध नवाबों का शहर लखनऊ में अब ईवनिंग टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया जा रहा है. इसी कड़ी में लखनऊ कैंट स्थित स्मृतिका वॉर मेमोरियल में लाइट एंड साउंड शो शुरू किया गया है. करीब 35 मिनट के इस शो में रोशनी, संगीत, ध्वनि और वीडियो के माध्यम से भारतीय सैनिकों के शौर्य, साहस और बलिदान की गाथा प्रस्तुत की जाती है. इससे पर्यटकों को दिन के साथ शाम के समय भी लखनऊ की विरासत और इतिहास से जुड़ने का नया अवसर मिल रहा है.

पर्यटकों और शहरवासियों की सुविधा के लिए शो के समय भी तय कर दिए गए हैं. यह शो नि:शुल्क है. मंगलवार, बुधवार और शुक्रवार को शाम सात बजे से 7:35 बजे तक होगा. शनिवार और रविवार को शाम सात बजे से 7:35 बजे और रात 8 बजे से 8:35 बजे तक दो प्रस्तुतियां होंगी. सोमवार और गुरुवार को बंद रहेगा. कहानी के साथ देशभक्ति संगीत, आवाज और वीडियो का भी इस्तेमाल किया जाता है.

लखनऊ की शाम वीर गाथाओं के नाम
लखनऊ की शाम वीर गाथाओं के नाम (Photo Credit; ETV Bharat)

रोशनी और प्रोजेक्शन के जरिए स्मारक की दीवारों पर सैनिकों के शौर्य और सैन्य इतिहास से जुड़ी कहानियां दिखाई जाती है. करीब 35 मिनट का यह शो परिवारों, विद्यार्थियों, युवाओं और पर्यटकों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. इसका मकसद लोगों को सैन्य इतिहास और सैनिकों के शौर्य से जोड़ना है, जिससे वे इसे केवल पढ़ें नहीं, बल्कि एक अनुभव के रूप में महसूस भी कर सकें. स्मृतिका का लाइट एंड साउंड शो लखनऊ के ईवनिंग टूरिज्म को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम कदम है.

रेजीडेंसी में जहां अवध की विरासत और 1857 की घटनाएं जीवंत होती हैं, वहीं स्मृतिका में भारतीय सैनिकों के शौर्य और बलिदान की गाथा दिखाई जाती है. लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका, राष्ट्र प्रेरणा स्थल और लखनऊ म्यूजियम ऑफ हेरिटेज एंड आर्ट जैसे नए पर्यटन जुड़ रहे हैं. लखनऊ दर्शन डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस भी पर्यटकों को शहर के प्रमुख स्थलों से जोड़ रही है. यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी की पहचान से लखनऊ के खान-पान को वैश्विक पहचान मिली है. इन प्रयासों से लखनऊ में दिन के साथ शाम के समय भी पर्यटन के नए विकल्प बढ़ रहे हैं.

स्मृतिका वॉर मेमोरियल में लाइट एंड साउंड शो
स्मृतिका वॉर मेमोरियल में लाइट एंड साउंड शो (Photo Credit; ETV Bharat)
स्मृतिका सेंट्रल कमांड वॉर मेमोरियल भारतीय सेना के जवानों के शौर्य और बलिदान को समर्पित है. यहां लाइट एंड साउंड शो के जरिए सैनिकों की वीरता और उनकी गौरवगाथा को लोगों तक पहुंचाया जा रहा है. इस शो के माध्यम से लखनऊ आने वाले पर्यटकों को सैन्य इतिहास और देश के वीर जवानों से जुड़ी कहानियां जानने का मौका मिलेगा. इससे शहर के पर्यटन अनुभव में एक नया रंग जुड़ रहा है और ईवनिंग टूरिज्म को भी बढ़ावा मिल रहा है. यह शो करीब 8.95 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से तैयार किया गया है. इसे हेडक्वार्टर सेंट्रल कमांड ने उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम (यूपीएसटीडीसी) के सहयोग से विकसित किया है.उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह का कहना है कि प्रदेश सरकार पर्यटन को सिर्फ दर्शनीय स्थलों तक सीमित न रखकर अनुभव आधारित पर्यटन के रूप में डेवलप कर रही है. स्मृतिका का लाइट एंड साउंड शो इतिहास और सैन्य विरासत को नई पीढ़ी के लिए यादगार अनुभव में बदलने की पहल है. हमारे सैनिकों के शौर्य और बलिदान की गाथा हर पीढ़ी तक पहुंचे, यही इस प्रयास का उद्देश्य है.

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