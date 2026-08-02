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घर के बाहर खड़े होने से रोका तो पड़ोसी ने महिला को मारी गोली, आरबीएम अस्पताल में मौत

डीग: जिले के जनूथर थाना क्षेत्र के मवई गांव में रविवार सुबह मामूली विवाद खूनी वारदात में बदल गया. घर के बाहर खड़े होने से रोकने पर पड़ोसी युवक ने देशी कट्टे से बुजुर्ग महिला को गोली मार दी. गोली लगने से गंभीर रूप से घायल महिला को परिजन भरतपुर के जिला आरबीएम अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी.

जनूथर थाना के कांस्टेबल धर्मेंद्र ने बताया कि रविवार सुबह मवई गांव में किसी बात को लेकर फायरिंग की घटना हुई थी. उसमें महिला गीता (60) को गोली लगी. गंभीर हालत में उसे जिला आरबीएम अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई. उन्होंने बताया कि पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया. मृतका के पति जीत सिंह ने बताया कि पड़ोस में रहने वाला कान्हा रोजाना उनके घर के बाहर आकर खड़ा हो जाता था. परिवार कई बार उसे वहां खड़ा होने से मना कर चुका था, लेकिन वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आया. रविवार सुबह करीब 8:30 बजे इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो गई. आरोप है कि विवाद के दौरान गीता ने युवक को थप्पड़ मार दिया. इसके बाद वह वहां से चला गया. कुछ देर बाद आरोपी कथित तौर पर देशी कट्टा लेकर लौटा और गीता के सीने में गोली मार दी. गोली लगते ही महिला गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ी.

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