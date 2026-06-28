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18 साल पहले आज हुआ था सरिस्का में पहला बाघ पुनर्वास, बेहतर संरक्षण के चलते संख्या अब 56

केंद्रीय मंत्री यादव ने कहा कि सरिस्का व पन्ना टाइगर रिजर्व में वैज्ञानिक बाघ पुनर्स्थापन की सफलता ने भारत को दिलाई वैश्विक पहचान.

Guests unveiling a book based on tiger reintroduction and rehabilitation
बाघ पुनर्स्थापन एवं पुनर्बहाली पर आधारित पुस्तक का विमोचन करते अतिथि (ETV Bharat Alwar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 28, 2026 at 3:43 PM IST

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अलवर: केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि वर्ष 2008 में सरिस्का में शुरू वैज्ञानिक बाघ पुनर्स्थापन कार्यक्रम और पन्ना टाइगर रिजर्व की सफलता ने भारत को इस क्षेत्र में वैश्विक पहचान दिलाई. विशेषज्ञों का सरिस्का और पन्ना टाइगर रिजर्व में सफल बाघ पुनर्स्थापन मॉडल को देश के लिए प्रेरणादायक है. मंत्री यादव रविवार को अलवर में सरिस्का में बाघ पुनर्स्थापन पर राष्ट्रीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे. कार्यशाला में बाघों के संरक्षण और पुनर्बहाली की रणनीतियों पर मंथन किया गया.

केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, एक समय सरिस्का बाघविहीन हो गया था. अब यहां 56 बाघ हैं. सरिस्का में यह केवल बाघों की वापसी नहीं, बल्कि प्रकृति के पुनर्जागरण, वैज्ञानिक संरक्षण और सामूहिक संकल्प की प्रेरक गाथा है. सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघ पुनर्स्थापन कार्यक्रम वन्यजीव संरक्षण और प्रजाति पुनर्स्थापन के क्षेत्र में ऐतिहासिक और अनुकरणीय उपलब्धि है. भारत ने वन्यजीव संरक्षण को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा है. आज विश्व के लगभग 75 प्रतिशत जंगली बाघों का सुरक्षित आवास भारत है. यह हमारी संरक्षण नीति, जनभागीदारी और प्रकृति के प्रति सांस्कृतिक आस्था का प्रमाण है.

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प्रोजेक्ट चीता की प्रगति रिपोर्ट का विमोचन: केंद्रीय मंत्री यादव ने कहा कि भारत में वर्तमान में 58 टाइगर रिजर्व हैं. इनमें करीब 3,682 बाघ हैं. एक दशक में टाइगर रिजर्व की संख्या और संरक्षित क्षेत्रों का दायरा लगातार बढ़ा है. बीते एक दशक में टाइगर रिजर्व की संख्या और संरक्षित क्षेत्रों का दायरा लगातार बढ़ा है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में अब भी आवास विखंडन, कम शिकार आधार और बाघों की कम संख्या जैसी चुनौतियां हैं. केंद्रीय मंत्री ने भारत में बाघों के सक्रिय प्रबंधन के लिए तैयार रोडमैप, बाघ पुनर्स्थापन एवं पुनर्बहाली पर आधारित पुस्तक तथा प्रोजेक्ट चीता की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट का विमोचन भी किया.

अलवर को बनाएंगे हरा भरा: मंत्री यादव ने कहा कि अलवर में 162 पार्क हैं. सभी मिलकर अलवर के लिए चारों ओर पहाड़ पर अगले दो साल में एक करोड़ पौधे लगाएंगे. इसी जुलाई से कार्य शुरू किया जाएगा. इससे केवल सरिस्का ही नहीं, बल्कि पूरे अलवर को हरा भरा देखेंगे.

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28 जून को सरिस्का डे के रूप में मनाने का निर्णय: प्रदेश के वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने 28 जून को सरिस्का डे के रूप में मनाने का निर्णय लिया. इसका कारण है कि वर्ष 2003-04 में सरिस्का टाइगर रिजर्व पूरी तरह बाघविहीन हो गया था. तत्कालीन केंद्र व राज्य सरकारों के प्रयास से आज से 18 वर्ष पूर्व 28 जून को ही सरिस्का में हैलीकाप्टर से रणथंभोर से पहले मेल बाघ का सफल पुनर्वास कराया गया था. इसके बाद सरिस्का में बाघों की संख्या 56 पहुंच गई. बाघ के पहले सफल पुनर्वास ने सरिस्का को देश में पहचान दिलाई.

जिला स्तर पर वन मेले: उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि टाइगर रिजर्व में रहने वाले ग्रामीणों को रोजगार से जोड़ा जाए. इसके लिए पूर्व में संभाग स्तर पर वन मेले लगाए. अब इन्हें जिला स्तर पर कराने का निर्णय लिया. वन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को वन उत्पाद से रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा. मंत्री शर्मा ने कहा कि टाइगर रिजर्व में रहने वाले ग्रामीणों के विस्थापन के लिए सरकार ने नया पैकेज घोषित किया. विस्थापन ग्रामीणों की सहमति से किया जाएगा.

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