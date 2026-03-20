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कोटा में होगी यौन रोगों पर कॉन्फ्रेंस, विशेषज्ञ बोले- तलाक के मामलों में 80 फीसदी यह बीमारी है कारण

आयोजन सचिव डॉ. अखिल अग्रवाल ने बताया कि वर्तमान में हो रहे तलाक के मामलों में 80 फीसदी यौन रोग एक कारण के रूप में सामने आ रहा है. उन्होंने कहा कि ज्यादातर लोग झोलाछाप चिकित्सकों के पास उपचार कराने चले जाते हैं और वहां मामला बिगड़ने पर एक्सपर्ट डॉक्टर के पास आते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि कई जगह बड़े-बड़े अक्षरों में यौन रोग के उपचार का विज्ञापन करने वाले झोलाछाप मौजूद हैं, जिनके झांसे में लोग आ जाते हैं. डॉ. अग्रवाल ने बताया कि यौन रोग में मनोचिकित्सक, चर्म रोग विशेषज्ञ, मेडिसिन विशेषज्ञ, यूरोलॉजिस्ट और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट शामिल रहते हैं. इन सबको मिलाकर यौन चिकित्सक तैयार होते हैं. उनका कहना था कि उनके पास आने वाले आधे मरीज पहले किसी झोलाछाप से उपचार ले चुके होते हैं और कई मरीज ऐसे भी आते हैं जो बीमारी के बिगड़ने या समस्या बढ़ने पर ही विशेषज्ञ के पास पहुंचते हैं.

कोटा: शहर में यौन चिकित्सा पर पहली बार दो दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस शनिवार से आयोजित होगी. यह कॉन्फ्रेंस 'उत्सव 2026' नाम से 'रीडिफाइनिंग सेक्सुअल हेल्थ इन द नेक्स्ट जेनरेशन: इनोवेशन टू इंप्लीमेंटेशन' थीम पर होगी. इसमें देशभर के विशेषज्ञ चिकित्सक यौन रोग पर नई तकनीक, बदलती जीवनशैली, उपचार, समाधान और भ्रांतियों को दूर करने पर चर्चा करेंगे.

विशेषज्ञ बोले- तंबाकू और शराब से बढ़ रही समस्या : आयोजन अध्यक्ष एवं दिल्ली से आए डॉ. वरुण त्यागी ने कहा कि तंबाकू और शराब के सेवन से यौन रोग बढ़ने की समस्या है. उपचार चल रहा हो, तब भी यदि मरीज शराब और तंबाकू का सेवन करता है तो दवाइयां प्रभावी नहीं होती, इसलिए इन्हें छोड़ देना ही बेहतर है. उन्होंने यह भी कहा कि ब्लड प्रेशर, शुगर सहित कई बीमारियों में चलने वाली दवाओं से भी यौन रोग होने की संभावना रहती है. डॉ. त्यागी ने कहा कि यौन चिकित्सा पर लोग बातचीत नहीं करते, जिससे काफी नुकसान हो रहा है. अधिकांश लोग बाजार में मिलने वाली दवाओं का सेवन कर लेते हैं, लेकिन इन दवाओं से गंभीर बीमारियां हो सकती हैं. यहां तक कि हार्ट फेल्योर और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी हो सकते हैं. ये शेड्यूल एच की दवाइयां होती हैं, जिन पर चेतावनी लिखी होती है कि बिना चिकित्सक की सलाह के न लें, लेकिन लोग मेडिकल स्टोर से सीधे ये दवाइयां लेकर उपयोग कर लेते हैं. उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह गलत है और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए.

टियर-3 सिटी में पहली बार हो रहा आयोजन: निजी होटल में आयोजित इस कॉन्फ्रेंस में देशभर के 200 से अधिक विशेषज्ञ चिकित्सक शिरकत कर रहे हैं, जबकि 25 एक्सपर्ट्स व्याख्यान देंगे. वर्ष 2023 से यह कॉन्फ्रेंस शुरू हुई और अब चौथे वर्ष में इसे कोटा में आयोजित किया जा रहा है. पहली बार यह आयोजन राजस्थान और टियर-3 सिटी में हो रहा है. कॉन्फ्रेंस में यौन रोग विज्ञान के उपचार में नवीन जानकारी, अगली पीढ़ी में यौन स्वास्थ्य और नवाचार पर चर्चा होगी. इस दौरान मनोचिकित्सक डॉ. नीना विजयवर्गीय, मुंबई से आई यौन चिकित्सक डॉ. अलका पटनायक व डॉ. दीपक गुप्ता मौजूद रहे.